ФСБ проводит обыски у первого вице-премьера Якутии

ЯКУТСК, 10 июл — РИА Новости. В кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова проходят обыски, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Обыски также проводятся в расположенном в том же здании Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, которое курирует Колодезников, рассказал агентству на условиях анонимности сотрудник этого республиканского ведомства.

Источник в региональном правительстве пояснил, что это связано с деятельностью управления автодорог Якутии, где в мае уже проходили разыскные мероприятия. Сейчас, по его словам, идет выемка документов.

В правительстве Якутии эту информацию подтвердили.

В мае в управлении автомобильных дорог Якутии прошли обыски по уголовному делу о взяточничестве. Главным фигурантом является экс-замначальника одного из управлений ведомства, который, по версии следствия, незаконно получил три миллиона рублей. Сейчас он находится под стражей.