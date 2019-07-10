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РИА Новости

ФСБ проводит обыски у первого вице-премьера Якутии

05:03
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© РИА Новости / Андрей СтенинСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
© РИА Новости / Андрей Стенин
Сотрудники ФСБ России. Архивное фото
ЯКУТСК, 10 июл — РИА Новости. В кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова проходят обыски, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Обыски также проводятся в расположенном в том же здании Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, которое курирует Колодезников, рассказал агентству на условиях анонимности сотрудник этого республиканского ведомства.
Источник в региональном правительстве пояснил, что это связано с деятельностью управления автодорог Якутии, где в мае уже проходили разыскные мероприятия. Сейчас, по его словам, идет выемка документов.
В правительстве Якутии эту информацию подтвердили.
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В мае в управлении автомобильных дорог Якутии прошли обыски по уголовному делу о взяточничестве. Главным фигурантом является экс-замначальника одного из управлений ведомства, который, по версии следствия, незаконно получил три миллиона рублей. Сейчас он находится под стражей.
Согласно данным сайта регионального правительства, Колодезников родился в 1974 году в Якутии, окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Плеханова и Российскую академию государственной службы при президенте России. Работал на различных государственных должностях в республике, свой нынешний пост занимает с 2016 года.
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ФСБ РФЯкутияПроисшествия
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