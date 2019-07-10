На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за разлива реки

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Охотском районе на севере Хабаровского края, после того как река там вышла из берегов и отрезала районный центр, сообщает правительство региона.

"После дождей, прошедших 4-6 июля, на северных реках Хабаровского края начались паводки… Наиболее сложная ситуация сложилась в Охотском районе, где 8 июля после ливней из берегов вышла река Кухтуй. Вода затопила участок автодороги "Подъезд к аэропорту Охотск", которая соединяет райцентр с остальными населенными пунктами этой территории. Местные власти объявили режим ЧС и организовали временную переправу через Кухтуй", - говорится в сообщении.

Уровни воды сейчас активно растут в реке Мая у села Нелькан в расположенном южнее Аяно-Майском районе, а также в реке Уда у села Удское в следующем на юг Тугуро-Чумиканском районе. Отметки уже превышают средние многолетние значения на 1,4-2 метра. В Мае вода только за сутки поднялась на 89 сантиметров, но на пойму не вышла. На Уде идет гребень паводка, пойма затоплена на 0,6 метра, в ближайшие сутки уровень будет колебаться на 10-20 сантиметров, заявили власти.