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РИА Новости

Названы самые популярные подержанные автомобили возрастом до трех лет

04:40
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© Depositphotos / rachwalСалон автомобиля
Салон автомобиля
© Depositphotos / rachwal
Салон автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных автомобилей возрастом до трех лет на вторичном рынке за пять месяцев этого года.
Самой популярной моделью в данной категории оказался корейский седан KIA Rio с показателем 10075 проданных экземпляров. Второе место рейтинга заняла отечественная LADA Granta (9319), замкнул тройку корейский Hyundai Solaris (8570).
Четвертое место в списке заняла еще одна модель отечественного производителя — LADA Vesta — с показателем 7864 проданных экземпляра. В первой пятерке также оказался японский седан Toyota Camry (6496).
Кроме указанных моделей, в рейтинг вошли такие модели, как LADA Largus (5463), Volkswagen Polo (5311), LADA 4x4 (3658), LADA Priora (3561) и Renault Duster (2979).
Ранее аналитики "Автостат" составили рейтинг самых доступных легковых автомобилей на основании исследования цен по всем маркам и моделям, представленным на российском рынке. Первое место в данной категории заняла LADA Granta.
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26644626
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АвтостатАвтоРоссия
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