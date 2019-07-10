Названы самые популярные подержанные автомобили возрастом до трех лет

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Эксперты аналитического агентства " Эксперты аналитического агентства " Автостат " составили рейтинг самых популярных автомобилей возрастом до трех лет на вторичном рынке за пять месяцев этого года.

Самой популярной моделью в данной категории оказался корейский седан KIA Rio с показателем 10075 проданных экземпляров. Второе место рейтинга заняла отечественная LADA Granta (9319), замкнул тройку корейский Hyundai Solaris (8570).

Четвертое место в списке заняла еще одна модель отечественного производителя — LADA Vesta — с показателем 7864 проданных экземпляра. В первой пятерке также оказался японский седан Toyota Camry (6496).

Кроме указанных моделей, в рейтинг вошли такие модели, как LADA Largus (5463), Volkswagen Polo (5311), LADA 4x4 (3658), LADA Priora (3561) и Renault Duster (2979).