Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T04:21Z
https://ria.ru/20190710/1556368342.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1036x0_80_0_0_0f82e5b800827ea3da04d42ec0f7f4f3.jpg
РИА Новости

Бывшую сотрудницу госдепа приговорили к 40 месяцам тюрьмы

04:21
1108
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывшая сотрудница госдепартамента США Кэндис Мари Клейборн приговорена к 40 месяцам тюрьмы за сговор с китайскими агентами и предоставление им внутренних документов ведомства, сообщило американское министерство юстиции.
Она также проведет три года после освобождения под надзором и должна будет выплатить штраф в размере 40 тысяч долларов.
"Кэндис Мари Клейборн, бывшая сотрудница государственного департамента, была приговорена сегодня к 40 месяцам тюрьмы, трем годам освобождения под надзором и 40 тысячам долларов штрафа за сговор с целью ввести в заблуждение Соединенные Штаты..., скрывая свои активные контакты с (агентами - ред.), а также подарки от агентов КНР в обмен на предоставление им внутренних документов из госдепартамента США", - говорится в заявлении министерства юстиции.
По данным агентства Рейтер, 63-летняя Клейборн работала специалистом по административному управлению госдепартамента в Пекине и Шанхае. В 2007 году она вступила в контакт с двумя мужчинами, которые, по ее словам, были агентами китайского министерства государственной безопасности. В обмен на "десятки тысяч" долларов наличными и подарки она предоставляла им информацию о деятельности американского ведомства.
Гражданин США Пол Уилан
20 июня, 12:08
Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
1121002
Обсудить 0
Государственный департамент СШАКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Журналист, телеведущий Владимир Познер
Познер отреагировал на выходку грузинского журналиста
РИА
Новости
Арктика
МИД Китая отреагировал на планы Киева стать "арктическим игроком"
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили в драке сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин назвал три условия "противодействия" России
Лента
новостей
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле
Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
Гадюка обыкновенная
В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом пригрозил наложить вето на проект военного бюджета
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Анатолий Антонов
Посол в США: РФ будет рада отметить 75-летие Победы вместе с американцами
Салон автомобиля
Названы самые популярные подержанные автомобили возрастом до трех лет
Бывший вице-президент США Джо Байден
СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
В Папуа-Новой Гвинее не менее 16 человек погибли в ходе столкновений
Парламент Грузии
Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
Президент РФ Владимир Путин
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:46В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых
10:42В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
10:41Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
Лента новостейМолния