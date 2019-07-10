Бывшую сотрудницу госдепа приговорили к 40 месяцам тюрьмы

Она также проведет три года после освобождения под надзором и должна будет выплатить штраф в размере 40 тысяч долларов.

"Кэндис Мари Клейборн, бывшая сотрудница государственного департамента, была приговорена сегодня к 40 месяцам тюрьмы, трем годам освобождения под надзором и 40 тысячам долларов штрафа за сговор с целью ввести в заблуждение Соединенные Штаты..., скрывая свои активные контакты с (агентами - ред.), а также подарки от агентов КНР в обмен на предоставление им внутренних документов из госдепартамента США", - говорится в заявлении министерства юстиции.

По данным агентства Рейтер, 63-летняя Клейборн работала специалистом по административному управлению госдепартамента в Пекине и Шанхае. В 2007 году она вступила в контакт с двумя мужчинами, которые, по ее словам, были агентами китайского министерства государственной безопасности. В обмен на "десятки тысяч" долларов наличными и подарки она предоставляла им информацию о деятельности американского ведомства.