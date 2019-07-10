Госпитализированных из лагеря в Приморье детей выпишут в среду

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Всех детей, госпитализированных с кишечной инфекцией из летнего лагеря в Приморье, выпишут в среду, сообщил журналистам представитель администрации региона.
Во вторник власти Приморья сообщили, что 20 детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе. Заболевшим от семи до 14 лет. По данным властей, в выходные в лагере был родительский день, также ребята купались. Причины заболевания выясняются. Позже в СУСК сообщили, что в больницу поступили 67 детей с диагнозом "острая кишечная инфекция". Идет проверка.
1 июля, 12:59А, В и С: кому апельсины, а кому – витамины. Кого лечат, а кого – калечат "Пейте дети молоко – будете здоровы", – пели в советское время, а в школах и детсадах давали стакан этого продукта. То, что в молоке содержатся вещества, необходимые для роста организма, доказал польский ученый Казимир Функ. Он же первым выделил витамин и придумал ему название.
"По данным на 09.30 (02.30 мск) состояние здоровья детей, находившихся под наблюдением врачей в Лазовском районе, оценивается как удовлетворительное. Клинических проявлений заболевания не наблюдается. Сегодня все дети будут выписаны из медучреждения. Рекомендовано наблюдение по месту проживания", - сказал представитель администрации.