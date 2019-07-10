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РИА Новости

В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи

03:18
20040
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкГадюка обыкновенная
Гадюка обыкновенная
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Гадюка обыкновенная. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами спасатели назвали головокружение и рвоту, а также покраснение места укуса.
В России обитают множество змей и порой трудно определить, какая из них ядовита. Поэтому спасатели рекомендуют быть бдительными и соблюдать правила поведения при встрече со змеей.
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Обнаружив у себя в доме или рядом змею, нужно отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей. Желательно держать рептилию в поле зрения до приезда сотрудников МЧС.
Следует помнить, что пресмыкающиеся никогда не нападают без предупреждения. Встретив змею, надо замереть и дать ей возможность уйти. При этом необходимо избегать резких движений и медленно отступать назад, не поворачиваясь к ней спиной. От змеи лучше не убегать – в панике можно наступить на другую, которая находится рядом, советует ведомство.
Если змея все же укусила, следует немедленно обратиться к врачам. Как правило, во всех медучреждениях есть змеиное противоядие.
Обычно на месте укуса кожа приобретает красновато-синий оттенок, спустя некоторое время возникают бледность, головокружение, тошнота, рвота, скачки давления и потеря сознания. Иногда укус может сопровождаться судорогами, напоминают спасатели.
Когда нет возможности получить экстренную медицинскую помощь, нужно продезинфицировать рану и наложить стерильную повязку. Необходимо также зафиксировать время укуса. Чтобы замедлить распространение яда, надо обездвижить пораженную конечность. Желательно прибинтовать поврежденную ногу к здоровой и слегка приподнять их вверх. При укусе в руку следует зафиксировать ее в согнутом положении, накладывать жгут на место укуса нельзя.
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Важно помнить, что алкоголь затрудняет выведение яда из организма и усиливает его действие.
В случае укуса нужно пить как можно больше воды, рекомендует МЧС.
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