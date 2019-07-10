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РИА Новости

В Росприроднадзоре предложили создать центры реабилитации диких животных

03:12
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© Фото : пресс-служба РосприродназдораРуководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
© Фото : пресс-служба Росприродназдора
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Как минимум два центра реабилитации диких животных необходимо открыть в России, сообщила РИА Новости руководитель Росприродназдора Светлана Радионова.
По словам Родионовой, она часто ездит по России и видит почти на каждой заправке в Сибири мишек в клетках, которых подобрали люди. Глава Росприроднадзора считает такие условия содержания животных неприемлемыми, но никакого механизма, который бы решил проблемы диких животных, извлеченных из природы, в России пока нет.
"Мы (Росприроднадзор - ред.) написали в правительство письмо о необходимости создания хотя бы двух центров передержки диких животных в России. Насколько мы можем позволить это себе экономически, насколько это оправдано – это все тоже вопросы, но я считаю, что это должно быть сделано", - сказала Радионова.
Она уточнила, что ранее отправила письма всем губернаторам с просьбой предложить решения вопроса передержки и реабилитации диких животных. "Никто мне на эти письма не ответил", - отметила Радионова.
"Общество изменилось, это раньше по Москве с медведями ходили, и это была такая история получения прибыли. Сейчас для всех это варварство, и я бы не хотела бы это видеть. У меня подобное не вызывает восхищения, и я не хочу, чтобы мой ребенок воспитывался в обществе, где отношение к животным исключительно потребительское", - считает Радионова.
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Светлана РадионоваРосприроднадзорРоссияОбщество
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