В Росприроднадзоре предложили создать центры реабилитации диких животных

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Как минимум два центра реабилитации диких животных необходимо открыть в России, сообщила РИА Новости руководитель Росприродназдора Светлана Радионова.

По словам Родионовой, она часто ездит по России и видит почти на каждой заправке в Сибири мишек в клетках, которых подобрали люди. Глава Росприроднадзора считает такие условия содержания животных неприемлемыми, но никакого механизма, который бы решил проблемы диких животных, извлеченных из природы, в России пока нет.

"Мы (Росприроднадзор - ред.) написали в правительство письмо о необходимости создания хотя бы двух центров передержки диких животных в России. Насколько мы можем позволить это себе экономически, насколько это оправдано – это все тоже вопросы, но я считаю, что это должно быть сделано", - сказала Радионова.

Она уточнила, что ранее отправила письма всем губернаторам с просьбой предложить решения вопроса передержки и реабилитации диких животных. "Никто мне на эти письма не ответил", - отметила Радионова.