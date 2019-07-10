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РИА Новости

В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем

03:08
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос об установке на автомобилях специальных знаков, демонстрирующих, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать.
Милонов в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) отмечает, что увеличение количества автомобилей на улицах российских городов влечет за собой более напряженное дорожное движение, частые конфликты и, как следствие, возрастающее число дорожных происшествий. По его словам, особенно тревожно, когда участниками и жертвами ДТП становятся молодые матери или беременные женщины.
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"Сегодня невозможно, да и не нужно каким-либо образом ограничивать права матерей и беременных на вождение автомобиля. Машина стала необходимым атрибутом и спутником современной жизни. Тем не менее, все еще есть возможность по снижению травматизма и напряженности дорожного трафика. В данной связи целесообразным шагом по профилактике дорожной ситуации стало бы введение специализированного знака на автомобиль, который бы сигнализировал остальным участникам движения о том, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать", - говорится в обращении Милонова.
Он считает, что такой знак помог бы женщинам избежать неприятных ситуаций на дорогах и повысил бы уровень вежливости остальных водителей.
"Помимо этого, наличие такого знака должно давать право парковки на специализированных парковочных местах для маломобильных категорий граждан и ряд иных временных преимуществ. Прошу Вас оценить данное предложение и дать ему соответствующую экспертную оценку", - говорится в обращении депутата.
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