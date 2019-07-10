В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем

"Сегодня невозможно, да и не нужно каким-либо образом ограничивать права матерей и беременных на вождение автомобиля. Машина стала необходимым атрибутом и спутником современной жизни. Тем не менее, все еще есть возможность по снижению травматизма и напряженности дорожного трафика. В данной связи целесообразным шагом по профилактике дорожной ситуации стало бы введение специализированного знака на автомобиль, который бы сигнализировал остальным участникам движения о том, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать", - говорится в обращении Милонова.