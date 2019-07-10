Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T03:07Z
https://ria.ru/20190710/1556368062.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154969/27/1549692712_1:0:2508:1410_1036x0_80_0_0_dac3fa506b4cbf16ac5adb886e498cf7.jpg
РИА Новости

В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"

03:07
321
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дорожные знаки в РФ нужно дополнить специальным знаком "Придорожная торговля", чтобы повысить безопасность людей, занимающихся такой деятельностью, а саму работу сделать более организованной, соответствующее предложение депутат Госдумы Василий Власов направил в МВД и Минтранс.
Обращения депутат направил на имя начальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову и министру транспорта Евгению Дитриху.
"Считаю необходимым внести изменения в "Правила дорожного движения Российской Федерации" в части дополнения приложения 1 "Дорожные знаки" специальным информационным знаком "Придорожная торговля". Данный знак будет способствовать концентрации лиц, занимающихся торговлей рядом с этим знаком, что повысит их безопасность, а также сделает такую торговлю более организованной", - говорится в тексте обращений, копии которых имеются в распоряжении РИА Новости.
В своих письмах депутат пояснил, что мелкое предпринимательство является основой экономики большинства стран мира. Власов указывает, что в РФ большинство розничных магазинов являются частью крупных розничных сетей, и как следствие - большинство россиян, желающих продать товары или продукты собственного производства, чаще всего занимаются именно придорожной торговлей.
"Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - говорится в документе.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
8 июля, 16:02
Медведев поручил МВД подвести под "регуляторную гильотину" ПДД и миграцию
В приложении к обращениям Власов предлагает свой вариант такого дорожного знака: на нем изображён человек за придорожным прилавком.
530005
Обсудить 3
АвтоГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
РИА
Новости
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
В Росприроднадзоре предложили создать центры реабилитации диких животных
Гадюка обыкновенная
В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
В детских лагерях с начала лета нашли более 28 тонн небезопасных продуктов
Лента
новостей
Строительство трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург в Московской области
Акимов исключил появление в России дорог без лимита скорости
Лагерь в Приморье, где госпитализировали детей, временно закрыли
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили в драке сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
НИТУ МИСиС
В МИСиС нашли способ удешевить производство магния
Девушка в гамаке
Названы зарубежные страны — лидеры по поисковым запросам россиян
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле
Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
Ростех представил поезда нового поколения
Ростех намерен оснастить поезда прозрачными дисплеями вместо остекления
Международная космическая станция
Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
В Папуа-Новой Гвинее не менее 16 человек погибли в ходе столкновений
Volkswagen Beetle
Volkswagen Beetle сняли с конвейера после более чем 80 лет производства
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:46В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых
10:42В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
10:41Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
Лента новостейМолния