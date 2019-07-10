В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дорожные знаки в РФ нужно дополнить специальным знаком "Придорожная торговля", чтобы повысить безопасность людей, занимающихся такой деятельностью, а саму работу сделать более организованной, соответствующее предложение депутат Госдумы Василий Власов направил в МВД и Минтранс.

Обращения депутат направил на имя начальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову и министру транспорта Евгению Дитриху.

"Считаю необходимым внести изменения в "Правила дорожного движения Российской Федерации" в части дополнения приложения 1 "Дорожные знаки" специальным информационным знаком "Придорожная торговля". Данный знак будет способствовать концентрации лиц, занимающихся торговлей рядом с этим знаком, что повысит их безопасность, а также сделает такую торговлю более организованной", - говорится в тексте обращений, копии которых имеются в распоряжении РИА Новости.

В своих письмах депутат пояснил, что мелкое предпринимательство является основой экономики большинства стран мира. Власов указывает, что в РФ большинство розничных магазинов являются частью крупных розничных сетей, и как следствие - большинство россиян, желающих продать товары или продукты собственного производства, чаще всего занимаются именно придорожной торговлей.

"Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - говорится в документе.