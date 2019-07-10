Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первый запуск американского многоразового крылатого грузового корабля Dream Chaser на Международную космическую станцию (МКС) планируется в сентябре 2021 года, его предстоит вывести на орбиту американской ракетой-носителем Atlas-5 с российским двигателем РД-180 на первой ступени, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.

В настоящее время на МКС летают российские грузовые корабли "Прогресс", американские Dragon и Cygnus и японский HTV.

"Запуск первого корабля Dream Chaser намечается в сентябре 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Крылатый грузовой корабль Dream Chaser создается компанией Sierra Nevada. В 2016 году НАСА в рамках программы коммерческой доставки грузов на МКС заказало минимум шесть полетов Dream Chaser.

Корабль будет запускаться с космодрома на мысе Канаверал. Он сможет доставлять на МКС 5,5 тонны грузов и возвращать грузы на Землю, приземляясь как самолет на полосу Космического центра имени Кеннеди. Это позволит использовать его повторно для отправки грузов на станцию.

В 1981-2011 годах было выполнено 135 пилотируемых полетов американских многоразовых крылатых космических кораблей Space Shuttle. В 1988 году совершил единственный беспилотный полет советский многоразовый крылатый космический корабль "Буран".