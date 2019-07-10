Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T03:04Z
https://ria.ru/20190710/1556368008.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153113/33/1531133389_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_99cfa0080ef477a1f59dcda0f26c3e59.jpg
РИА Новости

Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС

03:04
1196
© Фото : Олег Артемьев / РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Олег Артемьев / Роскосмос
Международная космическая станция . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первый запуск американского многоразового крылатого грузового корабля Dream Chaser на Международную космическую станцию (МКС) планируется в сентябре 2021 года, его предстоит вывести на орбиту американской ракетой-носителем Atlas-5 с российским двигателем РД-180 на первой ступени, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.
В настоящее время на МКС летают российские грузовые корабли "Прогресс", американские Dragon и Cygnus и японский HTV.
"Запуск первого корабля Dream Chaser намечается в сентябре 2021 года", - сказал собеседник агентства.
Крылатый грузовой корабль Dream Chaser создается компанией Sierra Nevada. В 2016 году НАСА в рамках программы коммерческой доставки грузов на МКС заказало минимум шесть полетов Dream Chaser.
Корабль будет запускаться с космодрома на мысе Канаверал. Он сможет доставлять на МКС 5,5 тонны грузов и возвращать грузы на Землю, приземляясь как самолет на полосу Космического центра имени Кеннеди. Это позволит использовать его повторно для отправки грузов на станцию.
Орбитальный корабль многоразового использования Буран готовится к испытательному пуску
7 декабря 2018, 07:49
Эксперт рассказал о заимствовании США космических технологий СССР и России
В 1981-2011 годах было выполнено 135 пилотируемых полетов американских многоразовых крылатых космических кораблей Space Shuttle. В 1988 году совершил единственный беспилотный полет советский многоразовый крылатый космический корабль "Буран".
С 2010 года состоялись четыре космических полета секретного американского многоразового крылатого мини-шаттла X-37B длительностью от 225 до 718 дней. В настоящее время продолжается пятый полет челнока, который был запущен в космос в сентябре 2017 года.
641101
Обсудить 3
МКС ЛианаРоссияСШАРИА Наука
Рекомендуем
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
РИА
Новости
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле
Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Лента
новостей
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Истребители Су-57 при адаптации смогут базироваться на новом авианосце
Сотрудники ФСБ России
ФСБ проводит обыски у первого вице-премьера Якутии
Журналист, телеведущий Владимир Познер
Познер отреагировал на выходку грузинского журналиста
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили в драке сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
Самолет Airbus A380
EASA сообщила о риске появления трещин на крыльях Airbus A380
Улан-Удэ, Бурятия
Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ
Предупреждающий знак о радиоактивности
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали сталкеров
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Арктика
МИД Китая отреагировал на планы Киева стать "арктическим игроком"
На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за разлива реки
Писатель Джордж Мартин
Джордж Мартин поделился подробностями приквела "Игры престолов"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:46В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых
10:42В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
10:41Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
Лента новостейМолния