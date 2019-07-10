Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первый запуск американского многоразового крылатого грузового корабля Dream Chaser на Международную космическую станцию (МКС) планируется в сентябре 2021 года, его предстоит вывести на орбиту американской ракетой-носителем Atlas-5 с российским двигателем РД-180 на первой ступени, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.
В настоящее время на МКС летают российские грузовые корабли "Прогресс", американские Dragon и Cygnus и японский HTV.
"Запуск первого корабля Dream Chaser намечается в сентябре 2021 года", - сказал собеседник агентства.
Крылатый грузовой корабль Dream Chaser создается компанией Sierra Nevada. В 2016 году НАСА в рамках программы коммерческой доставки грузов на МКС заказало минимум шесть полетов Dream Chaser.
Корабль будет запускаться с космодрома на мысе Канаверал. Он сможет доставлять на МКС 5,5 тонны грузов и возвращать грузы на Землю, приземляясь как самолет на полосу Космического центра имени Кеннеди. Это позволит использовать его повторно для отправки грузов на станцию.
7 декабря 2018, 07:49Эксперт рассказал о заимствовании США космических технологий СССР и России
В 1981-2011 годах было выполнено 135 пилотируемых полетов американских многоразовых крылатых космических кораблей Space Shuttle. В 1988 году совершил единственный беспилотный полет советский многоразовый крылатый космический корабль "Буран".
С 2010 года состоялись четыре космических полета секретного американского многоразового крылатого мини-шаттла X-37B длительностью от 225 до 718 дней. В настоящее время продолжается пятый полет челнока, который был запущен в космос в сентябре 2017 года.