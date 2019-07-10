Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Трех косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье в четверг планируется отправить к месту выпуска в Охотское море, сообщил РИА Новости представитель одной из компании, которая содержит животных.

"В четверг планируется (перевозка) трех животных, может, на месте что-то изменится. Готовят трех косаток к перевозке. По белухам пока информации нет", - сказал собеседник.

По его словам, время отправки животных будет зависеть от того, как быстро их заведут на носилки и погрузят, а также от того, будут ли порывы ветра.

На сайте Единой информационной системы закупок размещена информация о трех лотах на перевозку животных. Каждая закупка – на 10 миллионов рублей. Процедура закупки завершена, заказчик – Всероссийский НИИ океанографии (ВНИРО).

Первую партию животных из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Госзакупки на их перевозку были сделаны на сумму свыше 38 миллионов рублей.

Четвертого июля ВНИРО сообщал, что следующий этап освобождения белух и косаток завершится через две недели.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.