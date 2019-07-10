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РИА Новости

В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений

02:08
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие форсируют водную преграду в ходе тактических учений
Военнослужащие форсируют водную преграду в ходе тактических учений
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Военнослужащие форсируют водную преграду в ходе тактических учений. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти 100 двусторонних ротных тактических учений проведут до сентября соединения российского Южного военного округа в Закавказье и Крыму, сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"Около 100 двусторонних ротных тактических учений проведут соединения ЮВО, дислоцированные в Закавказье и Крыму", - говорится в сообщении. Учения пройдут в соединениях, дислоцированных в Абхазии и Южной Осетии, а также в частях 102-й российской военной базы в Армении до сентября - в соответствии с планом боевой подготовки.
Астафьев сказал, что учения будут проходить на полигонах в различных условиях местности, в том числе в горах. Кроме того, во всех тактических розыгрышах командиры подразделений будут применять опыт современных вооруженных конфликтов.
"Для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки объединением военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЮВО ежедневно планируется выделять более 20 самолетов и вертолетов", - добавил Астафьев.
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В рамках учений будут отрабатываться тактические действия и маневры в наступлении и обороне, с выполнением задач в населенных пунктах, на различных ландшафтах местности, в разное время суток.
"Особенностью подготовки этого года станет обязательное совершение маршей на технике в составе подразделений на расстояние более 50 километров", - заключил офицер.
Подготовка и проведение ротных тактических учений в войсках Южного округа начнется в конце июля.
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