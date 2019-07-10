В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти 100 двусторонних ротных тактических учений проведут до сентября соединения российского Южного военного округа в Закавказье и Крыму, сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Около 100 двусторонних ротных тактических учений проведут соединения ЮВО, дислоцированные в Закавказье и Крыму", - говорится в сообщении. Учения пройдут в соединениях, дислоцированных в Абхазии и Южной Осетии, а также в частях 102-й российской военной базы в Армении до сентября - в соответствии с планом боевой подготовки.

Астафьев сказал, что учения будут проходить на полигонах в различных условиях местности, в том числе в горах. Кроме того, во всех тактических розыгрышах командиры подразделений будут применять опыт современных вооруженных конфликтов.

"Для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки объединением военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЮВО ежедневно планируется выделять более 20 самолетов и вертолетов", - добавил Астафьев.

В рамках учений будут отрабатываться тактические действия и маневры в наступлении и обороне, с выполнением задач в населенных пунктах, на различных ландшафтах местности, в разное время суток.

"Особенностью подготовки этого года станет обязательное совершение маршей на технике в составе подразделений на расстояние более 50 километров", - заключил офицер.