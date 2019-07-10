На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти

Причиной разлива стали "преступные действия", которые привели к его повреждению в районе реки Ниева в провинции Багуа в Амазонии, уточняет компания. Пока неизвестно, о каком объеме разлившейся нефти идет речь.

При этом прокачка нефти по Северо-перуанскому трубопроводу была остановлена еще 5 июля из-за захвата одной из станций проекта коренным населением, говорится в сообщении. Компания обратилась в связи с этим в полицию и прокуратуру страны.