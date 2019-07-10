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РИА Новости
Медиавойны

Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik

02:05
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости. Глобальная конференция по свободе СМИ пройдет в среду и четверг в Лондоне на фоне скандала с лишением аккредитации на ее освещение журналистов телеканала RT и агентства Sputnik.

Не дали аккредитацию

В качестве причины отказа в аккредитации один из организаторов конференции – британский МИД – назвал "активную роль RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса в семи эпизодах. RT настаивает, что не нарушал кодекс.
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Ситуация вокруг RT и Sputnik возмутила МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Россия требует от Лондона за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых было отказано в аккредитации на конференцию RT и Sputnik.
"В противном случае будем расценивать озвученные обвинения в качестве клеветы, очерняющей деловую репутацию российских СМИ, яркого примера распространения "фейковых новостей" и дезинформации", - говорится в комментарии Захаровой.
Свою обеспокоенность в связи выразила и международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов".
Заявки остальных российских журналистов на аккредитацию МИД Великобритании удовлетворил.

Амаль Клуни – "звезда" конференции

На обоих пленарных заседаниях, которые пройдут в среду днем и в четверг утром, выступит глава МИД и кандидат в премьеры Великобритании Джереми Хант.
"Сегодня к нам присоединились делегации из более чем 100 стран, в том числе 60 министров и более 1,5 тысячи журналистов, представителей научной сферы и активистов. Никогда до сих пор так много стран не собирались вместе по такому поводу… И сегодня мы ясно даем понять, что свобода СМИ – это не западная, а универсальная ценность. В своем лучшем виде свободные СМИ одновременно защищают общество от злоупотреблений властью и помогают полностью реализовать потенциал страны", - говорится в переданных в РИА Новости фрагментах текста речи Ханта.
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Канадская коллега Ханта Христя Фриланд (МИД Канады является соорганизатором конференции), в свою очередь, указала на то, что свободная пресса необходима для защиты и поддержки прав человека.
"Я с нетерпением жду двух дней серьезных разговоров о нынешнем состоянии свободы СМИ и о практических мерах, которые мы можем предпринять ради перемен к лучшему в наших собственных странах и по всему миру", - заявила Фриланд в преддверии конференции.
Среди заявленных тем заседаний: "Доверие к СМИ на примере Великобритании", "Обеспечение безопасности журналистов – что могут сделать международные организации", "Безопасность женщин-журналистов", "Поддержка свободы СМИ в проблемной обстановке", "Религия и СМИ". Самое большое число сессий посвящено вопросам безопасности, но будут и заседания по вопросам финансирования СМИ, по проблемам свободы слова в различных регионах, по новым форматам журналистики.
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Форум свободной прессы без прессы. Почему RT и Sputnik не пустили в ЛондонНа форум свободной прессы в Британию не пустили RT и Sputnik. Причина проста – они не нравятся Лондону. А вот собственные таблоиды, которые публикуют фейки, вполне по душе.
Главной "звездой" конференции станет Амаль Клуни – юрист, специализирующаяся на делах, связанных с нарушениями прав человека, и по совместительству гламурная супруга знаменитого голливудского актера Джорджа Клуни. Недавно Хант назначил Клуни спецпосланником по вопросам свободы СМИ, и многие шутили тогда, что такие назначения входят в моду: экс-глава МИД Уильям Хейг несколько лет назад боролся с проблемой сексуального насилия в мире в компании голливудской актрисы Анджелины Джоли.
Как бы то ни было, Хант и Клуни на полях встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" во Франции в апреле договорились о создании экспертной группы по защите прав журналистов, которая будет оказывать юридическую поддержку представителям СМИ по всему миру. На нынешней конференции Клуни проведет первую встречу данной группы.
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МедиавойныМедиавойныМария ЗахароваSputnikRussia Today (телекомпания)МИД РФВеликобританияРоссия
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