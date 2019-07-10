Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik

ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости. Глобальная конференция по свободе СМИ пройдет в среду и четверг в Лондоне на фоне скандала с лишением аккредитации на ее освещение журналистов телеканала RT и агентства Sputnik.

Не дали аккредитацию

В качестве причины отказа в аккредитации один из организаторов конференции – британский МИД – назвал "активную роль RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса в семи эпизодах. RT настаивает, что не нарушал кодекс.

Ситуация вокруг RT и Sputnik возмутила МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Россия требует от Лондона за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых было отказано в аккредитации на конференцию RT и Sputnik.

"В противном случае будем расценивать озвученные обвинения в качестве клеветы, очерняющей деловую репутацию российских СМИ, яркого примера распространения "фейковых новостей" и дезинформации", - говорится в комментарии Захаровой.

Свою обеспокоенность в связи выразила и международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов".

Заявки остальных российских журналистов на аккредитацию МИД Великобритании удовлетворил.

Амаль Клуни – "звезда" конференции

На обоих пленарных заседаниях, которые пройдут в среду днем и в четверг утром, выступит глава МИД и кандидат в премьеры Великобритании Джереми Хант.

"Сегодня к нам присоединились делегации из более чем 100 стран, в том числе 60 министров и более 1,5 тысячи журналистов, представителей научной сферы и активистов. Никогда до сих пор так много стран не собирались вместе по такому поводу… И сегодня мы ясно даем понять, что свобода СМИ – это не западная, а универсальная ценность. В своем лучшем виде свободные СМИ одновременно защищают общество от злоупотреблений властью и помогают полностью реализовать потенциал страны", - говорится в переданных в РИА Новости фрагментах текста речи Ханта.

Канадская коллега Ханта Христя Фриланд (МИД Канады является соорганизатором конференции), в свою очередь, указала на то, что свободная пресса необходима для защиты и поддержки прав человека.

"Я с нетерпением жду двух дней серьезных разговоров о нынешнем состоянии свободы СМИ и о практических мерах, которые мы можем предпринять ради перемен к лучшему в наших собственных странах и по всему миру", - заявила Фриланд в преддверии конференции.

Среди заявленных тем заседаний: "Доверие к СМИ на примере Великобритании", "Обеспечение безопасности журналистов – что могут сделать международные организации", "Безопасность женщин-журналистов", "Поддержка свободы СМИ в проблемной обстановке", "Религия и СМИ". Самое большое число сессий посвящено вопросам безопасности, но будут и заседания по вопросам финансирования СМИ, по проблемам свободы слова в различных регионах, по новым форматам журналистики.

Главной "звездой" конференции станет Амаль Клуни – юрист, специализирующаяся на делах, связанных с нарушениями прав человека, и по совместительству гламурная супруга знаменитого голливудского актера Джорджа Клуни. Недавно Хант назначил Клуни спецпосланником по вопросам свободы СМИ, и многие шутили тогда, что такие назначения входят в моду: экс-глава МИД Уильям Хейг несколько лет назад боролся с проблемой сексуального насилия в мире в компании голливудской актрисы Анджелины Джоли.