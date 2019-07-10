США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США считают действия Турции в территориальных водах Кипрах "провокационным шагом" и призывают Анкару остановить бурение, заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

В исключительной экономической зоне Кипра, где найдены месторождения газа, находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Судно "Явуз" прибыло в район во вторник. Греция и Кипр считают это провокацией.

По словам Ортагус, США "глубоко обеспокоены" действиями Турции в территориальных водах Кипра. "Этот провокационный шаг усилит напряженность в регионе. Мы призываем власти Турции приостановить эти операции", - говорится в распространенном заявлении.