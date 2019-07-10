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РИА Новости

Volkswagen Beetle сняли с конвейера после более чем 80 лет производства

01:36
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© Flickr / Better Than BaconVolkswagen Beetle
Volkswagen Beetle
© Flickr / Better Than Bacon
Volkswagen Beetle. Архивное фото
МЕХИКО, 10 июл – РИА Новости. Выпуск одного из самых популярных в истории автомобилей Volkswagen Beetle ("Жук", или Vocho, как его называют в Мексике), прекращается в среду на заводе в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.
Как напоминает портал Excelsior, эта модель производилась по всему миру более чем 80 лет. При этом с 1996 года его делали только в Мексике. Всего в мире выпустили более 21,5 миллиона "Жуков" разных моделей.
С 2003 года в Мексике стали выпускать обновленные Beetle New, а 10 июля будет закончена сборка их специальной партии, и последняя из этих машин отправится в музей.
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Изначально "Жук" появился в нацистской Германии в конце 1930-х годов, однако после начала Второй мировой войны его массовое производство было почти прекращено из-за необходимости выпускать военную технику. После войны немецкий концерн возобновил выпуск гражданских автомобилей, открыв постепенно производство в разных частях мира. Завод в Пуэбле был одним из основных производителей этой модели для рынка Мексики и всей Латинской Америки.
До недавнего времени эти машины почти повсеместно использовались в Мехико в качестве такси из-за их дешевизны и большого распространения. В последние годы власти города запретили перевозить в них людей в коммерческих целях, но в некоторых городах Мексики, к примеру в "серебряном" городе Таско, где улочки очень узкие, они до сих пор с успехом возят туристов.
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АвтоVolkswagen GroupМексикаЭкономика
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