В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером

ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости, Мария Табак. Оригинальный контракт группы The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, положивший начало стремительному восхождению "битлов" к всемирной славе, продан на торгах Sotheby's в Лондоне за 275 тысяч фунтов стерлингов, сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.

Документ от 24 января 1962 года подписан всеми четырьмя участниками группы – Полом Маккартни, Джоном Ленноном, Джорджем Харрисоном и Питом Бестом (Бест был барабанщиком группы до Ринго Старра), однако подписи Эпстайна на контракте нет.

"Это связано с тем, что хотя я знал, что буду выполнять контракт по всем пунктам, я не был на сто процентов уверен, что смогу должным образом помочь The Beatles. Иными словами, я хотел освободить The Beatles от обязательств, если почувствую, что им так будет лучше", - объяснял продюсер.

Эпстайн перед встречей с молодыми ребятами из Ливерпуля не имел опыта музыкального продюсирования, но оказался гением, "пятым битлом", без которого, как всегда признавали участники группы, The Beatles не существовало бы.

Смерть Эпстайна от передозировки снотворного в возрасте 32 лет стала трагедией для "битлов", без него в группе начался разлад, который в итоге привел к ее распаду.