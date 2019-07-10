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РИА Новости

Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом

01:03
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Тегеран, Иран. Архивное фото
ООН, 10 июл - РИА Новости. Односторонние санкции против Ирана ослабляют усилия Тегерана по борьбе с терроризмом и наркопреступностью, заявил постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи на заседании Совбеза, посвященном связи международного терроризма и оргпреступности.
Как указал Тахт-Раванчи, Иран является жертвой деятельности как террористических групп, так и транснациональной преступности. В то же время, по его словам, Иран находится "на переднем крае борьбы с обеими угрозами".
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Он также обратил внимание на "вредоносный эффект от односторонних санкций, подрывающих усилия" Ирана в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.
"Странам, налагающим такие незаконные санкции, следует напомнить, что их санкционная политика серьезно ослабляет эффективность (Ирана - ред.) в борьбе с наркотрафиком", - отметил он.
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