Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом

ООН, 10 июл - РИА Новости. Односторонние санкции против Ирана ослабляют усилия Тегерана по борьбе с терроризмом и наркопреступностью, заявил постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи на заседании Совбеза, посвященном связи международного терроризма и оргпреступности.

Как указал Тахт-Раванчи, Иран является жертвой деятельности как террористических групп, так и транснациональной преступности. В то же время, по его словам, Иран находится "на переднем крае борьбы с обеими угрозами".

Он также обратил внимание на "вредоносный эффект от односторонних санкций, подрывающих усилия" Ирана в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.