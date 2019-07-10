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РИА Новости

В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства

00:24
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Искусственный интеллект, внедряемый на предприятиях, способствует переходу людей из промышленности в сферу обслуживания, заявил в интервью РИА Новости на выставке ИННОПРОМ глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
"Искусственный интеллект изменит, несомненно, промышленность очень сильно, потому что, как и интеллектуальные системы, будет вытеснять человека из сферы производства, все больше и больше людей будут уходить в сферу обслуживания. Уже сегодня в мире больше компаний в сфере обслуживания, чем те, которые в промышленном производстве. Народ перетекает с точки зрения рабочих мест", – сказал Катырин.
Глава ТПП отметил, что этот вопрос требует особого внимания, потому что связан не только с трудоустройством тех, кто освобождается от работы на промышленном производстве, но и с их подготовкой к работе на других направлениях.
"Это еще вопрос нормативно-правовой базы, законодательства, потому что оно сегодня выстроено все по большей части под юридические лица. Сама законодательная основа должна пересматриваться", – отметил собеседник агентства.
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РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2019, которая будет проходить до 11 июля в КВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".
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ИННОПРОМ-2019Торгово-промышленная палата РФРоссияЭкономика
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