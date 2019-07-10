В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства

"Искусственный интеллект изменит, несомненно, промышленность очень сильно, потому что, как и интеллектуальные системы, будет вытеснять человека из сферы производства, все больше и больше людей будут уходить в сферу обслуживания. Уже сегодня в мире больше компаний в сфере обслуживания, чем те, которые в промышленном производстве. Народ перетекает с точки зрения рабочих мест", – сказал Катырин.