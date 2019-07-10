Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T00:51Z
https://ria.ru/20190710/1556367237.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/105682/68/1056826860_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_da6ddbce79f834a1104f6d40e8a2175b.jpg
РИА Новости

Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву

00:22
23983
© AP Photo / Leli Blagonravova, PoolПарламент Грузии
Парламент Грузии
© AP Photo / Leli Blagonravova, Pool
Парламент Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 10 июл – РИА Новости. Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" в ближайшие дни посетят Москву, чтобы "принести добро" своей стране, заявила лидер политической силы Ирма Инашвили.
Депутаты "Альянса патриотов" 24 июня заявили, что из-за обострения ситуации с Россией отказываются ехать в Москву, где должны были принять участие на форуме "Развитие парламентаризма".

"Не скрою, эти дни были очень напряженными. Мы трудились с нашей стороны с целью урегулирования ситуации, и я довольна, что наш труд имеет первый результат. Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что у нас было согласие даже насчет отмены виз, и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались. Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые, но мы вновь найдем выход", - написала Инашвили на своей странице в Facebook.

Она выразила уверенность, что визит в Москву пойдет на пользу Грузии. Депутат назвала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии достойным и своевременным шагом.
"Альянс патриотов" - единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Политическая сила заняла третье место на парламентских выборах 2016 года, у нее шесть депутатских кресел.
Акция против телеканала Рустави-2 в Тбилиси
Вчера, 21:00
Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции
Представители "Альянса патриотов" уже несколько раз посещали Москву, где провели встречи с российскими коллегами. Первая после 2008 года встреча депутатов Госдумы с парламентской делегацией Грузии состоялась в июле 2017 года, всего было проведено четыре встречи. По итогам переговоров парламентарии приняли решение создать постоянно действующую неформальную группу из депутатов России и Грузии. Представители фракции также не исключают, что могут отправиться в Южную Осетию и Абхазию для начала прямого диалога с местными властями.

Кризис в отношениях

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.
В воскресенье телеведущий грузинского канала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.
Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также все политическое руководство страны.
В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой. Госдума предложила ввести ограничительные меры против Грузии, однако президент Владимир Путин не поддержал эту идею.
Покупатель берет минеральную воду Боржоми с полки супермаркета
Вчера, 19:42
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
1892510616113
Обсудить 25
РоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Может, они лучше бы наведались на свой же грузинский телеканал, где оскорбившего нашего президента телеведущего, отказались увольнять? А заверять нас в "дружбе" более не надо, слышали уже много раз.
10 июля, 03:06
Vladimir Alexandrov
3410001
Провокаторы двигают страну назад, так это ваши проюлемы ,а не наши! В первую очередь пусть извиняется президент Грузии назвавшая Россию агрессором.С ее согласия затявкали журналюги и остальные скакуны.Пусть она и едет извиняться.
10 июля, 06:42
Анна Калинина
3400000
Рекомендуем
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили в драке сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
РИА
Новости
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле
Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
Акция против телеканала Рустави-2 в Тбилиси
Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Лента
новостей
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Журналист, телеведущий Владимир Познер
Познер отреагировал на выходку грузинского журналиста
Сотрудники ФСБ России
ФСБ проводит обыски у первого вице-премьера Якутии
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
Президент России Владимир Путин и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи в Кремле. 1 декабря 2017
Путин дал интервью для фильма Стоуна про Украину
Президент РФ Владимир Путин
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
Суд арестовал счета Абызова почти на 122 миллиона евро
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин назвал три условия "противодействия" России
Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
Киев запретил участвовать в Евровидении детям, выступавшим в России
Арктика
МИД Китая отреагировал на планы Киева стать "арктическим игроком"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:46В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых
10:42В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
10:41Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
Лента новостейМолния