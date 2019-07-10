Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву

ТБИЛИСИ, 10 июл – РИА Новости. Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" в ближайшие дни посетят Москву, чтобы "принести добро" своей стране, заявила лидер политической силы Ирма Инашвили.

Депутаты "Альянса патриотов" 24 июня заявили, что из-за обострения ситуации с Россией отказываются ехать в Москву, где должны были принять участие на форуме "Развитие парламентаризма".

"Не скрою, эти дни были очень напряженными. Мы трудились с нашей стороны с целью урегулирования ситуации, и я довольна, что наш труд имеет первый результат. Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что у нас было согласие даже насчет отмены виз, и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались. Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые, но мы вновь найдем выход", - написала Инашвили на своей странице в Facebook.

Она выразила уверенность, что визит в Москву пойдет на пользу Грузии. Депутат назвала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии достойным и своевременным шагом.

"Альянс патриотов" - единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Политическая сила заняла третье место на парламентских выборах 2016 года, у нее шесть депутатских кресел.

Представители "Альянса патриотов" уже несколько раз посещали Москву, где провели встречи с российскими коллегами. Первая после 2008 года встреча депутатов Госдумы с парламентской делегацией Грузии состоялась в июле 2017 года, всего было проведено четыре встречи. По итогам переговоров парламентарии приняли решение создать постоянно действующую неформальную группу из депутатов России и Грузии. Представители фракции также не исключают, что могут отправиться в Южную Осетию и Абхазию для начала прямого диалога с местными властями.

Кризис в отношениях

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.

В воскресенье телеведущий грузинского канала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.

Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также все политическое руководство страны.