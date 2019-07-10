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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины

00:13
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© Фото : SANAРазрушенные здания в Дейр-эз-Зоре
Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре
© Фото : SANA
Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Семь детей погибли в результате срабатывания заложенной террористами мины в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии, передает государственное информационное агентство SANA.
"Семеро детей стали жертвами подрыва мины, заложенной боевиками ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка) в деревне Даблан на востоке провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.
Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, часто в жилых домах. За последние несколько месяцев жертвами подобных взрывов стали десятки мирных жителей.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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