В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Семь детей погибли в результате срабатывания заложенной террористами мины в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии, передает государственное информационное агентство SANA.
"Семеро детей стали жертвами подрыва мины, заложенной боевиками ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка) в деревне Даблан на востоке провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.
Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, часто в жилых домах. За последние несколько месяцев жертвами подобных взрывов стали десятки мирных жителей.
*Террористическая организация, запрещенная в России