"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Единая Россия" удержит и, возможно, укрепит свое представительство в парламентах девяти из 13 регионов, где в сентябре будут проходить выборы, считают эксперты Фонда развития гражданского общества.

В Единый день голосования 8 сентября выборы пройдут в 45 регионах, в том числе в 13 выберут региональные парламенты.

"ЕР определенно удержит и, возможно, даже укрепит свое представительство в парламентах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Марий Эл, Татарстана, Тывы, а также Брянской, Волгоградской и Тульской областей. В большинстве перечисленных регионов у КПРФ, ЛДПР и СР нет по-настоящему сильных отделений", - говорится в докладе фонда.

Эксперты ожидают, что в парламенте Севастополя ЕР "получит мандаты если не в желаемом, то в оптимальном количестве", поскольку заключила "предвыборный альянс" с бывшим председателем заксобрания Алексеем Чалым. Севастополь "раздирает хронический конфликт" между Чалым и губернатором Дмитрием Овсянниковым, пишут политологи. Поддерживая Чалого, ЕР обеспечивает себе выгоду на сентябрьских выборах, поскольку "в публичном поле Чалый сильнее" Овсянникова, считают они.

Ухудшения позиций "Единой России" стоит ожидать в Хабаровском крае, который возглавляет член ЛДПР Сергей Фургал, год назад "разгромивший" единоросса Вячеслава Шпорта, полагают специалисты. По их оценке, рейтинг ЛДПР в крае существенно превышает рейтинг ЕР.