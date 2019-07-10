"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Единая Россия" удержит и, возможно, укрепит свое представительство в парламентах девяти из 13 регионов, где в сентябре будут проходить выборы, считают эксперты Фонда развития гражданского общества.
В Единый день голосования 8 сентября выборы пройдут в 45 регионах, в том числе в 13 выберут региональные парламенты.
"ЕР определенно удержит и, возможно, даже укрепит свое представительство в парламентах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Марий Эл, Татарстана, Тывы, а также Брянской, Волгоградской и Тульской областей. В большинстве перечисленных регионов у КПРФ, ЛДПР и СР нет по-настоящему сильных отделений", - говорится в докладе фонда.
Эксперты ожидают, что в парламенте Севастополя ЕР "получит мандаты если не в желаемом, то в оптимальном количестве", поскольку заключила "предвыборный альянс" с бывшим председателем заксобрания Алексеем Чалым. Севастополь "раздирает хронический конфликт" между Чалым и губернатором Дмитрием Овсянниковым, пишут политологи. Поддерживая Чалого, ЕР обеспечивает себе выгоду на сентябрьских выборах, поскольку "в публичном поле Чалый сильнее" Овсянникова, считают они.
Ухудшения позиций "Единой России" стоит ожидать в Хабаровском крае, который возглавляет член ЛДПР Сергей Фургал, год назад "разгромивший" единоросса Вячеслава Шпорта, полагают специалисты. По их оценке, рейтинг ЛДПР в крае существенно превышает рейтинг ЕР.
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В невыигрышном положении находится ЕР и в Алтае. Там кампания "Единой России" может быть "принесена в жертву" кампании врио губернатора Олега Хорохордина, который идет от партии на выборы главы региона. Как полагают эксперты, Хорохордин "объективно нуждается в поддержке" влиятельных в регионе партий - "Патриотов России" и "Родины". "Сделка" с ними будет означать "встречное удовлетворение в виде режима наибольшего благоприятствования", говорится в докладе.