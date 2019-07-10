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РИА Новости
Культура

Мэрилин Мэнсон сыграет в телесериале "Противостояние" по роману Кинга

04:29
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© Фото : Издательство ReganBooksМэрилин Мэнсон. "Долгий, трудный путь из ада". Издательство ReganBooks. 1998 год
Мэрилин Мэнсон. Долгий, трудный путь из ада. Издательство ReganBooks. 1998 год
© Фото : Издательство ReganBooks
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Мэрилин Мэнсон рассказал о своем намерении сыграть в очередном сериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга в интервью Revolver.
Мэнсон не уточнил, какую именно роль он исполнит, уделив больше внимания кавер-версии песни The End группы The Doors, которую он со своими музыкантами записал специально для экранизации "Противостояния".
Телеверсия бестселлера будет состоять из десяти серий и выйдет на американском канале CBS All Acess в 2020 году.
Стивен Кинг написал "Противостояние" в 1978 году в жанре постапокалипсис: почти всех людей на планете убила пандемия гриппа, а немногие выжившие вступают в борьбу друг с другом.
Джеймс Марсден на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе
22 июня, 16:29
Джеймс Марсден сыграет в сериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга
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КультураКино и сериалыНовости культурыМэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)Стивен Кинг
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