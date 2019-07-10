Мэрилин Мэнсон сыграет в телесериале "Противостояние" по роману Кинга

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Мэрилин Мэнсон . Мэрилин Мэнсон рассказал о своем намерении сыграть в очередном сериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга в интервью Revolver.

Мэнсон не уточнил, какую именно роль он исполнит, уделив больше внимания кавер-версии песни The End группы The Doors, которую он со своими музыкантами записал специально для экранизации "Противостояния".

Телеверсия бестселлера будет состоять из десяти серий и выйдет на американском канале CBS All Acess в 2020 году.