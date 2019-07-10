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РИА Новости
Туризм

В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро

05:14
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Британка отдыхала в Турции и чем-то отравилась на отдыхе. Это, по ее словам, вызвало "фобию путешествий за рубеж". Она обратилась в суд с просьбой взыскать ущерб за все причиненные ей неудобства с турагента. Суд после долгих разбирательств встал на сторону клиента. Дело вызвало скандал на британском туррынке.
Эта история началась еще в мае 2015 года. Тогда Линдси Вулли вместе со своей семьей поехала в турецкий отель на побережье Эгейского моря.
Через три дня после начала отпуска, по ее словам, у нее началась рвота и сопутствующие отравлению проявления. В течение двух дней Линдси оставалась в своем номере, где самостоятельно, без помощи врачей, боролась с недугом.
Линдси Вулли не сообщила о проблемах со здоровьем ни администрации отеля, ни туроператору. Не посчитала нужным Вулли обратиться за квалифицированной помощью и для своих близких – дочери и приятеля, у которых, по ее словам, возникли те же симптомы.
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По возвращению домой женщина решила пойти в суд. На слушаниях генеральный директор гостиницы Исмаил Охан рассказал, что в момент нахождения Вулли в отеле там отдыхали более 800 гостей и не было зафиксировано ни одного случая отравления.
Адвокат Крис Паску сообщил, что изучил отчет о пищевой гигиене отеля и нашел недочет – за две недели до визита туристки сырое и свежее мясо соседствовало в холодильнике с просроченными охлажденными продуктами.
Окружной судья вынесла решение в пользу Линдси Вулли. Суд обязал турагентство выплатить туристке средства в размере 21400 фунтов стерлингов (около 24 тысяч евро или более 1,7 миллиона рублей).
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