Напрасные расходы: зачем Украина купила американскую нефть

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Максим Рубченко. Кременчугский НПЗ приступает к переработке нефти из США — 4 июля танкер Wisdom Venture доставил 75 тысяч тонн сырья в Одессу, откуда топливо по трубопроводу перекачивают в Кременчуг. На что рассчитывает Киев, приобретая черное золото за океаном, и почему Украину ждет большое разочарование — в материале РИА Новости.

Слабый ответ

Нефть сорта Bakken для переработки на Кременчугском НПЗ закуплена компанией Игоря Коломойского "Укртатнафта". СМИ представили эту сделку как ответ на российское топливное эмбарго, вступившее в силу с 1 июня.

Впрочем, ответ не особо убедительный, поскольку поставки уж очень невелики. В прошлом году нефтяной импорт Украины превысил восемь миллионов тонн. На этом фоне 75 тысяч — капля в море.

Правда, в августе ожидается еще одна партия нефти такого же объема, но даже если "Укртатнафта" впредь будет получать по 75 тысяч тонн в месяц, это не превысит и нескольких процентов нефтяного импорта страны.

Да и для одного Кременчугского НПЗ это немного. Основной поставщик предприятия — полугосударственная компания "Укрнафта", которая в 2018-м добыла порядка 1450 тысяч тонн нефти с конденсатом. Практически все отправили в Кременчуг. Кроме того, НПЗ получает сырье из Азербайджана и покупает вакуумный дистиллят у "Укргаздобычи".

Всего в прошлом году Кременчугский НПЗ переработал 2,2 миллиона тонн сырья. Американские поставки для завода просто неощутимы.

Отметим, что в 2017-м предприятие переработало на 12% больше сырья — 2,5 миллиона тонн — и планировало наращивать объемы производства. Однако в реальности произошло заметное снижение из-за проблем со сбытом бензина.

Прошлым летом хранилища готовой продукции переполнились — и НПЗ сократил переработку сырья до технологически допустимого минимума: пять тысяч тонн в сутки.

Бензин не нужен

Руководство "Укртатнафты", которой принадлежит Кременчугский НПЗ, обвинило в трудностях со сбытом топлива конкурентов из Белоруссии и в ноябре прошлого года обратилось к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины с требованием начать антидемпинговое расследование в отношении поставок бензина из соседней республики.

Компания утверждала, что Белоруссия, наряду с Россией, субсидирует экспорт нефтепродуктов. Однако Киев оставил это обращение без внимания.

В марте Кременчугский НПЗ потребовал от правительства ввести квоты на импорт топлива, но получил отказ. Тогда Коломойский сменил тактику и попросил кабмин на четверть снизить акциз на бензин. Ответа не последовало.

Между тем цены на топливо оказались неподъемными для украинских автовладельцев. Как подсчитало киевское консалтинговое агентство "Нефтерынок", страна сегодня занимает 59-е место из 61-го в рейтинге по доступности бензина: украинцу в среднем нужно отдать за литр топлива 15,8% суточного дохода. Хуже ситуация только в Индии (18,5%) и Пакистане (20%).

Поэтому украинцы массово устанавливают на автомобили газобаллонное оборудование и приобретают сжиженный газ, который на 50-60% дешевле бензина. Сейчас на газе в стране ездит более трех миллионов легковых автомобилей, что обеспечивает Украине место в десятке крупнейших мировых потребителей сжиженного газа в качестве моторного топлива.

В этой ситуации покупка американской нефти не имеет никакого экономического смысла: бензин из заокеанского сырья украинцам не по карману. Тем более что Россия с 1 июля возобновила экспорт сжиженного газа в полном объеме: Минэкономразвития удовлетворило все заявки компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Кроме того, российские госорганы в полном объеме согласовали заявки казахских производителей на транзитные поставки СУГ. Так что спрос на бензин в стране продолжит снижаться.

Ошибка президента

Очевидно, что единственный смысл закупки Украиной нефти в США — демонстрация лояльности Вашингтону. Причем не бескорыстной: Киев рассчитывает на всемерную поддержку администрации Трампа.

В первую очередь — по проблеме транзита российского газа. Вряд ли можно считать совпадением, что уже на следующий день после прибытия танкера с заокеанской нефтью в Одессу президент Украины пообещал во время визита в США попросить Дональда Трампа разобраться с "Северным потоком — 2".

"Единственное решение этого вопроса — у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом, — отметил Владимир Зеленский. — Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины".

При этом он подчеркнул, что ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не будут активно мешать реализации проекта, поскольку "в противном случае на них окажут серьезное давление местные бизнесмены".

Еще один вопрос, в котором Киев рассчитывает на Трампа, — урегулирование конфликта на востоке Украины. На этой неделе Зеленский предложил вернуться к обсуждению Минских соглашений в новом формате — с участием США. В Кремле пообещали внимательно изучить это предложение.

Впрочем, надежды Киева на Вашингтон вряд ли оправдаются. В качестве покупателя энергоносителей Украина неинтересна американцам в принципе. По данным агентства EIA, в апреле США экспортировали более 400 тысяч тонн нефти в сутки. Семьдесят пять тысяч тонн в месяц (2,5 тысячи тонн в сутки), которые готова приобретать Украина, при таких масштабах укладываются в статистическую погрешность. А увеличить импорт Киев не может физически: портовая инфраструктура не позволяет.

Покупать американский сжиженный природный газ Украина тоже не в состоянии: разговоры о строительстве СПГ-терминала ведутся уже десять лет, но никаких практических шагов для этого не предпринято.