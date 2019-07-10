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РИА Новости
Культура

Все в сад — делать селфи в цветах на зависть королеве

08:00
1774
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Цветочный кокошник, кошачий котовник, казачий палисадник — все это и многое другое на международном фестивале Moscow Flower Show, настоящей неделе высокой моды садово-паркового искусства в парке "Музеон".
Участники (почти 300 человек из восьми стран) на четырех гектарах создали 30 выставочных садов. Как рассказала РИА Новости президент Moscow Flower Show Карина Лазарева, часть из них посвящена Году театра.

"В этот раз мы отбирали в основном сады с растениями из российских питомников. Большинство участников также из России. Нам хотелось посмотреть, как дизайнеры представят свои работы без европейских коллег. А еще на фестивале можно присмотреть растения для своего сада и тут же их купить", — объясняет РИА Новости Карина Лазарева.

Фестиваль — это еще и праздник селфи: хотите фото в кокошнике или в платье из цветов? Вам сюда с 10 по 21 июля.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Фестиваль стал большим семейным праздником для всех возрастов — по словам Карины Лазаревой, приходят и 18-летние, и 30-летние, мужчин прибавилось. "Много посетителей из разных российских городов, а одна семья из Австрии почти ежегодно специально сюда приезжает".

Девушки на VIII Московском Международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show в парке искусств Музеон
1 из 10

Фестиваль стал большим семейным праздником для всех возрастов — по словам Карины Лазаревой, приходят и 18-летние, и 30-летние, мужчин прибавилось. "Много посетителей из разных российских городов, а одна семья из Австрии почти ежегодно специально сюда приезжает".

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Одна из тем фестиваля — Год театра. "Современник" создал вариацию на тему спектаклей Галины Волчек: "Вишневый сад", "Три сестры" и "Пигмалион". Клумбы повторяют цветовую гамму каждой из постановок.

А при "входе" в сад колонны — как будто перемещенные в "Музеон" со здания "Современника" на Чистых прудах.

Садовая композиция на VIII Московском Международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show в парке искусств Музеон
2 из 10

Одна из тем фестиваля — Год театра. "Современник" создал вариацию на тему спектаклей Галины Волчек: "Вишневый сад", "Три сестры" и "Пигмалион". Клумбы повторяют цветовую гамму каждой из постановок.

А при "входе" в сад колонны — как будто перемещенные в "Музеон" со здания "Современника" на Чистых прудах.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Зотина

Представлять сад театра приходили артисты "Современника". Их гордость — клумба, посвященная любимым цветам Галины Волчек. Это кошачий котовник, монарда и туя.

Артисты Московского театра Современник Алена Бабенко, Сергей Юшкевич, Дарья Белоусова и ландшафтный дизайнер Ольга Тихомирова на VIII Московском Международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show в парке искусств Музеон
3 из 10

Представлять сад театра приходили артисты "Современника". Их гордость — клумба, посвященная любимым цветам Галины Волчек. Это кошачий котовник, монарда и туя.

© РИА Новости / Нина Зотина
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Поучаствовали и модные дизайнеры — они нарисовали эскизы будущих садов, утвердили список растений, а их коллеги-ландшафтники воплотили проекты.

Алена Ахмадуллина создала сад-конструктор, состоящий из отдельных переставляемых модулей: березы, круглые кусты, напоминающие мох, осока, вода, глянцевая брусчатка и деревянный терракотовый настил. Там же находится главный селфи-аттракцион фестиваля — кокошник из цветов.

Девушка на VIII Московском Международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show в парке искусств Музеон
4 из 10

Поучаствовали и модные дизайнеры — они нарисовали эскизы будущих садов, утвердили список растений, а их коллеги-ландшафтники воплотили проекты.

Алена Ахмадуллина создала сад-конструктор, состоящий из отдельных переставляемых модулей: березы, круглые кусты, напоминающие мох, осока, вода, глянцевая брусчатка и деревянный терракотовый настил. Там же находится главный селфи-аттракцион фестиваля — кокошник из цветов.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Валентин Юдашкин представил "Московский натюрморт". В его саду расставлены гигантские бокалы с розовыми и фиолетовыми цветами внутри. Между ними извивается дорожка-подиум из гравия.

Девушка на VIII Московском Международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show в парке искусств Музеон
5 из 10

Валентин Юдашкин представил "Московский натюрморт". В его саду расставлены гигантские бокалы с розовыми и фиолетовыми цветами внутри. Между ними извивается дорожка-подиум из гравия.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Лаконичный сад Вячеслава Зайцева назван "Тайны соблазна". Вокруг прямоугольного бассейна высадили гортензии, установили зеркала, увитые растениями.

Девушка фотографирует скульптурную композицию на VIII Московском Международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show в парке искусств Музеон
6 из 10

Лаконичный сад Вячеслава Зайцева назван "Тайны соблазна". Вокруг прямоугольного бассейна высадили гортензии, установили зеркала, увитые растениями.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Дизайнер Игорь Гуляев вдохновлялся своей новой коллекцией — яркой и провокационной. Его "Разгуляй Garden" пестрит разными цветами, напоминая краски русских народных костюмов.

Девушка на VIII Московском Международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show в парке искусств Музеон
7 из 10

Дизайнер Игорь Гуляев вдохновлялся своей новой коллекцией — яркой и провокационной. Его "Разгуляй Garden" пестрит разными цветами, напоминая краски русских народных костюмов.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Дизайнеры из Ростова-на-Дону обыграли тему "Тихого Дона", построив настоящий хутор. Гостей зазывает веселая казачка.

Садовая композиция Сады Тихого Дона на VIII Московском Международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show в парке искусств Музеон
8 из 10

Дизайнеры из Ростова-на-Дону обыграли тему "Тихого Дона", построив настоящий хутор. Гостей зазывает веселая казачка.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Проводится и детский конкурс "Планета цветов". Участники готовят эскизы, оргкомитет отбирает лучшие, а профессиональные ландшафтные дизайнеры помогают реализовать задумки. Как и во "взрослом" конкурсе, жюри оценивает качество посадки, выбор растений, презентацию и общий вид.

Фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show в парке искусств Музеон.
9 из 10

Проводится и детский конкурс "Планета цветов". Участники готовят эскизы, оргкомитет отбирает лучшие, а профессиональные ландшафтные дизайнеры помогают реализовать задумки. Как и во "взрослом" конкурсе, жюри оценивает качество посадки, выбор растений, презентацию и общий вид.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

На фестивале можно не только поучиться дизайну, но даже купить готовый сад. Для тех, кто пока не готов или хочет сделать все сам, работает рынок с рассадой из отечественных питомников.

Девушка на VIII Московском Международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show в парке искусств Музеон
10 из 10

На фестивале можно не только поучиться дизайну, но даже купить готовый сад. Для тех, кто пока не готов или хочет сделать все сам, работает рынок с рассадой из отечественных питомников.

© РИА Новости / Нина Зотина
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730112
КультураФото - КультураМузеонГалина ВолчекВячеслав ЗайцевВалентин ЮдашкинАвстрияРостовРоссия
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