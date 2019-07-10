Все в сад — делать селфи в цветах на зависть королеве

"В этот раз мы отбирали в основном сады с растениями из российских питомников. Большинство участников также из России. Нам хотелось посмотреть, как дизайнеры представят свои работы без европейских коллег. А еще на фестивале можно присмотреть растения для своего сада и тут же их купить", — объясняет РИА Новости Карина Лазарева.
Фестиваль стал большим семейным праздником для всех возрастов — по словам Карины Лазаревой, приходят и 18-летние, и 30-летние, мужчин прибавилось. "Много посетителей из разных российских городов, а одна семья из Австрии почти ежегодно специально сюда приезжает".
Фестиваль стал большим семейным праздником для всех возрастов — по словам Карины Лазаревой, приходят и 18-летние, и 30-летние, мужчин прибавилось. "Много посетителей из разных российских городов, а одна семья из Австрии почти ежегодно специально сюда приезжает".
Одна из тем фестиваля — Год театра. "Современник" создал вариацию на тему спектаклей Галины Волчек: "Вишневый сад", "Три сестры" и "Пигмалион". Клумбы повторяют цветовую гамму каждой из постановок.
А при "входе" в сад колонны — как будто перемещенные в "Музеон" со здания "Современника" на Чистых прудах.
Одна из тем фестиваля — Год театра. "Современник" создал вариацию на тему спектаклей Галины Волчек: "Вишневый сад", "Три сестры" и "Пигмалион". Клумбы повторяют цветовую гамму каждой из постановок.
А при "входе" в сад колонны — как будто перемещенные в "Музеон" со здания "Современника" на Чистых прудах.
Представлять сад театра приходили артисты "Современника". Их гордость — клумба, посвященная любимым цветам Галины Волчек. Это кошачий котовник, монарда и туя.
Представлять сад театра приходили артисты "Современника". Их гордость — клумба, посвященная любимым цветам Галины Волчек. Это кошачий котовник, монарда и туя.
Поучаствовали и модные дизайнеры — они нарисовали эскизы будущих садов, утвердили список растений, а их коллеги-ландшафтники воплотили проекты.
Алена Ахмадуллина создала сад-конструктор, состоящий из отдельных переставляемых модулей: березы, круглые кусты, напоминающие мох, осока, вода, глянцевая брусчатка и деревянный терракотовый настил. Там же находится главный селфи-аттракцион фестиваля — кокошник из цветов.
Поучаствовали и модные дизайнеры — они нарисовали эскизы будущих садов, утвердили список растений, а их коллеги-ландшафтники воплотили проекты.
Алена Ахмадуллина создала сад-конструктор, состоящий из отдельных переставляемых модулей: березы, круглые кусты, напоминающие мох, осока, вода, глянцевая брусчатка и деревянный терракотовый настил. Там же находится главный селфи-аттракцион фестиваля — кокошник из цветов.
Валентин Юдашкин представил "Московский натюрморт". В его саду расставлены гигантские бокалы с розовыми и фиолетовыми цветами внутри. Между ними извивается дорожка-подиум из гравия.
Валентин Юдашкин представил "Московский натюрморт". В его саду расставлены гигантские бокалы с розовыми и фиолетовыми цветами внутри. Между ними извивается дорожка-подиум из гравия.
Лаконичный сад Вячеслава Зайцева назван "Тайны соблазна". Вокруг прямоугольного бассейна высадили гортензии, установили зеркала, увитые растениями.
Лаконичный сад Вячеслава Зайцева назван "Тайны соблазна". Вокруг прямоугольного бассейна высадили гортензии, установили зеркала, увитые растениями.
Дизайнер Игорь Гуляев вдохновлялся своей новой коллекцией — яркой и провокационной. Его "Разгуляй Garden" пестрит разными цветами, напоминая краски русских народных костюмов.
Дизайнер Игорь Гуляев вдохновлялся своей новой коллекцией — яркой и провокационной. Его "Разгуляй Garden" пестрит разными цветами, напоминая краски русских народных костюмов.
Дизайнеры из Ростова-на-Дону обыграли тему "Тихого Дона", построив настоящий хутор. Гостей зазывает веселая казачка.
Дизайнеры из Ростова-на-Дону обыграли тему "Тихого Дона", построив настоящий хутор. Гостей зазывает веселая казачка.
Проводится и детский конкурс "Планета цветов". Участники готовят эскизы, оргкомитет отбирает лучшие, а профессиональные ландшафтные дизайнеры помогают реализовать задумки. Как и во "взрослом" конкурсе, жюри оценивает качество посадки, выбор растений, презентацию и общий вид.
Проводится и детский конкурс "Планета цветов". Участники готовят эскизы, оргкомитет отбирает лучшие, а профессиональные ландшафтные дизайнеры помогают реализовать задумки. Как и во "взрослом" конкурсе, жюри оценивает качество посадки, выбор растений, презентацию и общий вид.
На фестивале можно не только поучиться дизайну, но даже купить готовый сад. Для тех, кто пока не готов или хочет сделать все сам, работает рынок с рассадой из отечественных питомников.
На фестивале можно не только поучиться дизайну, но даже купить готовый сад. Для тех, кто пока не готов или хочет сделать все сам, работает рынок с рассадой из отечественных питомников.