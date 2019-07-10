Все в сад — делать селфи в цветах на зависть королеве

Одна из тем фестиваля — Год театра. "Современник" создал вариацию на тему спектаклей Галины Волчек: "Вишневый сад", "Три сестры" и "Пигмалион". Клумбы повторяют цветовую гамму каждой из постановок.

А при "входе" в сад колонны — как будто перемещенные в "Музеон" со здания "Современника" на Чистых прудах.