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РИА Новости
Туризм

Названы зарубежные страны — лидеры по поисковым запросам россиян

06:31
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© Depositphotos / mihtianderДевушка в гамаке
Девушка в гамаке
© Depositphotos / mihtiander
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Турция — самое популярное зарубежное направление по количеству поисковых запросов россиян к "Яндексу". Также в список стран, которыми часто интересуются наши соотечественники, вошли Кипр, Франция, Абхазия, Таиланд и Тунис, сообщает "Яндекс. Путешествия".
Эксперты сервиса проанализировали туристические запросы за июнь 2019 года и выяснили, какие зарубежные страны были более популярны у путешественников из России.
На долю победителя рейтинга, Турции, пришлось 15% всех запросов сервиса. Причем, если рассматривать не государства, а отдельные города, то турецкие курорты Кемер, Аланья, Сиде, Анталья, Белек и Мармарис занимают первые шесть позиций такого списка.
Из крупных зарубежных регионов, больше трети россиян интересовалось путешествиями по странам Ближнего Востока и Северной Африки (Турция, Тунис, ОАЭ). Про европейские страны спрашивают чуть меньше. На третьем месте — ближнее зарубежье. Восточной и Южной Азией интересуются примерно в каждом десятом запросе. На Африку южнее Сахары, Америку и Австралию вместе взятые приходится чуть больше 5% запросов про зарубежные направления.
При этом, в разных регионах России данные по тем или иным направлениям расходятся. Например, в Казани доля запросов о путешествиях на Ближний Восток и в Северную Африку в полтора раза выше, чем в среднем по большим городам. Жители Омска в четыре с половиной раза чаще спрашивают про поездки в Казахстан, красноярцы — намного активнее, чем пользователи из других регионов, интересуются Вьетнамом, Китаем и Таиландом.
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В Москве и Петербурге в два раза чаще, чем в других больших городах, ищут информацию о поездках в Европу. Петербуржцы активно интересуются Финляндией и Эстонией, а в Москве в полтора раза выше доля запросов о путешествиях в США, и почти в два раза — в Африку южнее Сахары.
В целом, по данным сервиса за последние шесть лет, резко снизилась доля запросов про большинство популярных заграничных направлений. Одни страны (Испания, Греция, Италия, Чехия) до сих пор не вернули свои позиции, другие — сделали это только нынешним летом. Спрос на путешествия в Юго-Восточную Азию тоже упал, и сильнее всего пострадал Таиланд.
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ТуризмТуризмтуристыАнталья (провинция)Аланья (город)Новости - ТуризмВьетнамКитайАвстралияГрецияТурцияИталияСШАТаиландИспания
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