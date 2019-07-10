Названы зарубежные страны — лидеры по поисковым запросам россиян

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Турция — самое популярное зарубежное направление по количеству поисковых запросов россиян к "Яндексу". Также в список стран, которыми часто интересуются наши соотечественники, вошли Кипр, Франция, Абхазия, Таиланд и Тунис, сообщает "Яндекс. Путешествия".

Эксперты сервиса проанализировали туристические запросы за июнь 2019 года и выяснили, какие зарубежные страны были более популярны у путешественников из России.

На долю победителя рейтинга, Турции, пришлось 15% всех запросов сервиса. Причем, если рассматривать не государства, а отдельные города, то турецкие курорты Кемер, Аланья, Сиде, Анталья, Белек и Мармарис занимают первые шесть позиций такого списка.

Из крупных зарубежных регионов, больше трети россиян интересовалось путешествиями по странам Ближнего Востока и Северной Африки (Турция, Тунис, ОАЭ). Про европейские страны спрашивают чуть меньше. На третьем месте — ближнее зарубежье. Восточной и Южной Азией интересуются примерно в каждом десятом запросе. На Африку южнее Сахары, Америку и Австралию вместе взятые приходится чуть больше 5% запросов про зарубежные направления.

При этом, в разных регионах России данные по тем или иным направлениям расходятся. Например, в Казани доля запросов о путешествиях на Ближний Восток и в Северную Африку в полтора раза выше, чем в среднем по большим городам. Жители Омска в четыре с половиной раза чаще спрашивают про поездки в Казахстан, красноярцы — намного активнее, чем пользователи из других регионов, интересуются Вьетнамом, Китаем и Таиландом.

В Москве и Петербурге в два раза чаще, чем в других больших городах, ищут информацию о поездках в Европу. Петербуржцы активно интересуются Финляндией и Эстонией, а в Москве в полтора раза выше доля запросов о путешествиях в США, и почти в два раза — в Африку южнее Сахары.