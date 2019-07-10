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РИА Новости

Время платить по счетам: дефолт США разразится через два месяца

08:00
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© AP Photo / Richard DrewТрейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Александр Лесных. В понедельник вашингтонский Центр двухпартийной политики (BPC) сообщил о крайне высоком риске дефолта в начале сентября. Министр финансов Стивен Мнучин предупреждал об этом сенаторов еще в мае. РИА Новости разбиралось, как американская финансовая система окончательно зашла в тупик и есть ли у США шансы избежать долгового краха.

Впереди планеты всей

Непомерные траты из федерального бюджета при сравнительно низкой динамике роста государственных доходов быстро ведут к дефолту, уверены специалисты BPC.
В недавнем отчете бюджетного управления конгресса отмечается, что дефицит за первые три квартала текущего фискального года достиг 746 миллиардов долларов. К декабрю и вовсе ожидают триллион.
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Бюджетные расходы за отчетный период выросли на 208 миллиардов по сравнению с прошлогодним показателем, а доходы — всего на 69 миллиардов. То есть американская казна пустеет в три раза быстрее, чем пополняется.
Ключевым фактором сокращения доходов госбюджета большинство специалистов называет недальновидную налоговую политику президента Трампа. Еще в декабре 2017-го он подписал закон о крупнейшей в истории страны налоговой реформе, обещанной им в ходе избирательной кампании.
В частности, речь идет о снижении корпоративного налога с 35 до 21 процента, а также налога на средства от зарубежной деятельности американских компаний, вернувшиеся в страну, — с 35 до восьми процентов для безналичных денег и до 15,5 процента для наличных.
Кроме того, Трамп изменил подоходный налог для физических лиц и сократил перечень граждан, обязанных отдавать в казну 40 процентов от наследства. В результате налоговые поступления в текущем фискальном году выросли на два-три процента вместо ожидавшихся пяти-шести.

Займи до зарплаты

Риск дефолта в первой половине сентября увеличивается из-за того, что Минфину предстоит выплатить огромные суммы держателям американского госдолга. Денег в казне для этого не хватает.
Правительство могло бы поступить, как и всегда: выбросить на рынок очередную порцию трежерис (долговых обязательств) и направить на выплаты вырученные средства. Проблема в том, что общий госдолг уже в начале марта пробил отметку в 22 триллиона долларов. А за последние четыре месяца прибавилось еще полмиллиарда.
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Минфин не имеет права привлекать заимствования из-за законодательных ограничений по размеру госдолга. Специалисты BPC призвали парламентариев срочно заняться этой проблемой, поскольку времени почти не осталось — 26 июля конгресс в полном составе отправится в отпуск на полтора месяца.
"Сенаторы проявят безответственность, если проигнорируют наш прогноз. Единственный способ избежать дефолта в этом году — поднять потолок госдолга в ближайшие две недели", — подчеркнул глава отдела экономической политики BPC Шай Акабас.

Бесконечность — не предел

Если американские парламентарии не повысят к сентябрю верхнюю планку госдолга, Минфину придется объявить дефолт по части действующих обязательств, что неминуемо приведет к снижению кредитного рейтинга страны.
Кроме того, отсутствие новых трежерис на рынке резко ослабит американскую валюту. Ведь лишившись возможности инвестировать, держатели долларов станут от них избавляться. Это нанесет очередной удар по статусу мировой резервной валюты.
Еще одна проблема в том, что де-факто политическая инициатива о повышении допустимой планки госдолга должна исходить от президента США: именно ему предстоит убедить парламентариев снова пойти на этот шаг.
Крайне напряженные отношения между Трампом и законодательной властью это сильно затруднят. В марте конгресс заблокировал намерение президента ввести чрезвычайное положение в приграничных штатах. Такого еще не бывало с момента принятия "Закона о национальных чрезвычайных ситуациях" в 1976 году.
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Значит, шансы на быстрое увеличение потолка госдолга близки к нулю и технический дефолт США в первые недели сентября вполне реален.
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госдолг СШАСтивен МнучинДональд ТрампСШАВ миреЭкономика
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