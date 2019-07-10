Илья Авербух – самый известный и успешный продюсер, работающий на стыке спорта и шоу. Он же стал главным работодателем для бывших спортсменов – звёзд фигурного катания. У него феноменальная работоспособность и умение оставаться в шоу-бизнесе, но не фигурировать в скандалах.

Илья Авербух о жёсткости, конкуренции, спортсменах-политиках и сыне

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Как вы это делаете?!

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" продюсер и олимпийский призёр Илья Авербух о том, как спортсмены адаптируются к жизни после спорта и почему часто идут в политику, о конкуренции в сфере ледовых шоу, о своих отношениях с Татьяной Навкой, о жёсткости по отношению к юным фигуристам, о том, кто помог ему освоиться в шоу-бизнесе и возможно ли договориться с Татьяной Тарасовой.

Спрашиваем Илью Авербуха "Как вы это делаете?!" и узнаём:

1:00 Почему Авербух-спортсмен и Авербух-режиссёр это два разных человека

1:45 Почему спортсмены – это “герои по накатанной дороге”

3:00 Как после окончания карьеры спортсмены адаптируются к жизни в незнакомом мире без спорта

4:00 Почему некоторые спортсмены считают, что им все должны

8:00 Почему в Америке он не смог бы стать режиссёром и продюсером телешоу

15:00 О Татьяне Навке и её собственных ледовых шоу

19:20 Как он делит артистов-чемпионов со своими конкурентами

20:30 Как внутри чемпионского коллектива распределяются неравноценные роли

25:50 Почему церемонии открытия и закрытия Универсиады в Красноярске стали для него большим вызовом

30:30 Откуда он берёт такое количество идей и сюжетов

36:00 Почему сначала он не хотел делать телепроект с детьми

37:30 Почему детей так жёстко критикуют на телепроекте “Ледниковый период – дети”

40:20 Почему вокруг фигурного катания так много скандалов

40:50 Чем занимается и с кем живёт его сын Мартин

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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