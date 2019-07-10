Илья Авербух о жёсткости, конкуренции, спортсменах-политиках и сыне

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" продюсер и олимпийский призёр Илья Авербух о том, как спортсмены адаптируются к жизни после спорта и почему часто идут в политику, о конкуренции в сфере ледовых шоу, о своих отношениях с Татьяной Навкой, о жёсткости по отношению к юным фигуристам, о том, кто помог ему освоиться в шоу-бизнесе и возможно ли договориться с Татьяной Тарасовой.
Спрашиваем Илью Авербуха "Как вы это делаете?!" и узнаём:
1:00 Почему Авербух-спортсмен и Авербух-режиссёр это два разных человека
1:45 Почему спортсмены – это “герои по накатанной дороге”
3:00 Как после окончания карьеры спортсмены адаптируются к жизни в незнакомом мире без спорта
4:00 Почему некоторые спортсмены считают, что им все должны
8:00 Почему в Америке он не смог бы стать режиссёром и продюсером телешоу
15:00 О Татьяне Навке и её собственных ледовых шоу
19:20 Как он делит артистов-чемпионов со своими конкурентами
20:30 Как внутри чемпионского коллектива распределяются неравноценные роли
25:50 Почему церемонии открытия и закрытия Универсиады в Красноярске стали для него большим вызовом
30:30 Откуда он берёт такое количество идей и сюжетов
36:00 Почему сначала он не хотел делать телепроект с детьми
37:30 Почему детей так жёстко критикуют на телепроекте “Ледниковый период – дети”
40:20 Почему вокруг фигурного катания так много скандалов
40:50 Чем занимается и с кем живёт его сын Мартин
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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