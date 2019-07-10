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РИА Новости

Злачное место. Почему не закрывают бары, в которых убивают

08:00
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© РИА Новости / Виктория ДубовскаяБар "Островок"
Бар Островок
© РИА Новости / Виктория Дубовская
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Виктория Дубовская. Два убийства за неделю и сомнительный контингент — этим летом небольшое кафе "Островок" в городе Бологое Тверской области попало на первые полосы федеральных СМИ. Местные этим не удивлены: по их словам, пьяные драки происходят в баре еженедельно. Жители близлежащих домов постоянно жалуются на опасное соседство, однако в администрации и полиции разводят руками — оснований для закрытия заведения нет. В ситуации с этим и другими барами разбиралось РИА Новости.

Несчастливый "Островок"

Население — около 20 тысяч человек, многие связаны с "железкой": Бологое — важный транспортный узел Октябрьской железной дороги.
Жители города гордятся тем, что Бологое находится ровно на полпути между двумя столицами, однако некоторые считают, что относительная близость Москвы и Санкт-Петербурга (по 360 километров в обе стороны) скорее проклятие, чем преимущество. Мало кто из туристов задерживается здесь дольше, чем на время стоянки поезда, а у молодежи есть сразу два перспективных направления, чтобы уехать отсюда навсегда.
© РИА Новости / Виктория ДубовскаяСтанция Бологое
Станция Бологое
© РИА Новости / Виктория Дубовская
Станция Бологое
В поле зрения СМИ Бологое попало после двух ЧП подряд: всего за одну неделю в пьяных драках погибли два посетителя местного кафе "Островок". Первое убийство произошло в ночь с 17 на 18 июня. По данным следствия, конфликт возник между местными жителями.
Погибший 59-летний Александр Петров, по словам сотрудников "Островка", был частым гостем в заведении. В тот вечер он тоже ненадолго заглянул туда по пути домой и ввязался в словесную перепалку с незнакомцем за соседним столиком. Вышли на улицу, началась потасовка. В какой-то момент Петров упал и сильно ударился головой. Спасти его не смогли.
Спустя четыре дня подрались 29-летний житель Ленобласти и 24-летний Семен Мананников из Бологого — прямо в баре. Сотрудники заведения нажали на тревожную кнопку, однако прибывшие бойцы Росгвардии вмешаться не успели: от полученных в драке травм Мананников (на фото ниже) скончался на месте.
Следователи завели уголовные дела по ч. 4 ст. 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". При этом силовиков очень заинтересовало само заведение.
Хотя участник второй драки значится в деле жителем Ленобласти, в администрации пояснили, что оба конфликта — между местными. Гостю, не знакомому с городом, попасть в "Островок" непросто: бар находится в микрорайоне Заводской, в нескольких километрах от центра, и часть пути пролегает через частный сектор.

"Не за атмосферой, а за результатом"

Когда-то "Островок" был обычным круглосуточным магазином, однако несколько лет назад тут оборудовали посадочные места. Теперь небольшое помещение условно разделено на две зоны: слева от входа — прилавок, справа — кафе со столиками.
© РИА Новости / Виктория ДубовскаяОзеро Бологое, расположенное прямо в центре города
Озеро Бологое, расположенное прямо в центре города
© РИА Новости / Виктория Дубовская
Озеро Бологое, расположенное прямо в центре города
Местные говорят, что, с одной стороны, это помогло бизнесу выжить после того, как многих клиентов оттянули на себя сетевые ретейлеры: по соседству — "Магнит". Однако после ребрендинга "Островок" стал "магазином-оборотнем": благодаря регистрации в качестве кафе там можно купить алкоголь в любое время суток.
Сотрудники заведения аккуратно поправляют: не "купить", а "взять с собой из кафе". Перед тем как передать гостю, все бутылки с алкоголем действительно вскрывают. Но разницы в цене для посетителей магазина и кафе нет.
Неудивительно, что заведение очень быстро обрело популярность в определенных кругах. И теперь горожане стараются обходить "Островок" стороной.
© РИА Новости / Виктория ДубовскаяДорога в микрорайон Заводской из центра города
Дорога в микрорайон Заводской из центра города
© РИА Новости / Виктория Дубовская
Дорога в микрорайон Заводской из центра города
"Раньше возле "Островка" всегда скапливалась молодежь, — рассказывает местная жительница Ирина. — В основном летом. А после открытия закусочной к магазину потянулись разные маргиналы. Невозможно зайти за покупкой — кто-нибудь обязательно начнет цепляться. Особенно по вечерам".
Больше всего страдают частный сектор и девятиэтажка через дорогу. Люди боятся идти на работу мимо "Островка" даже утром — посетители только заканчивают ночные посиделки и выходят на улицу.
"Редкая неделя обходится без драки, — отмечает постоянная посетительница кафе. — Тут действительно не самая лучшая публика. За себя я не боюсь: со мной всегда друзья, они заступятся". По словам девушки, в "Островок" обычно приходят "не за атмосферой, а за результатом".
Жители района неоднократно жаловались в администрацию и полицию. Силовики периодически выезжают сюда из-за драк, краж и жалоб на шум.
© РИА Новости / Виктория ДубовскаяЧастный сектор начинается сразу через дорогу от "Островка"
Частный сектор начинается сразу через дорогу от Островка
© РИА Новости / Виктория Дубовская
Частный сектор начинается сразу через дорогу от "Островка"

Болевые точки

"Островок" — не единственное проблемное место. За последний месяц сразу несколько заведений "прославились" на всю страну пьяными потасовками с летальным исходом.
Рано утром 19 июня в Москве, рядом со станцией метро "Электрозаводская", один человек погиб и трое серьезно пострадали в массовой драке. По версии следствия, ссора разгорелась в одном из увеселительных заведений неподалеку. Три дня спустя пьяный бармен с ножом набросился на гостя рок-бара в Якутске. По данным СУ СК по Республике Саха (Якутия), нападавший хоть и работал в заведении, в ту ночь был не на смене. От нанесенных ранений посетитель заведения скончался.
© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)Вход в бар "Революция"
Вход в бар Революция
© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Вход в бар "Революция"
Самая громкая история — убийство бывшего спецназовца в подмосковном Путилково 1 июня. Напомним, по версии следствия, Никита Белянкин возвращался с девушкой домой и увидел, как у паба "Бирхаус" толпа избивает двоих. Молодой человек решил вмешаться и получил смертельный удар ножом в грудь.
Позднее выяснилось, что конфликт начался в пабе. Причина ссоры между двумя компаниями пока не установлена, однако, по словам местных жителей, у заведения давно дурная репутация. Кстати, "Бирхаус" похож на "Островок": по сути, это небольшой пивной магазин со столиками. Открыт до двух часов ночи.
В "Бирхаус" нагрянула целая комиссия из представителей Роспотребнадзора и других ведомств, и паб временно не работает. Впрочем, повлиять на подобные заведения удается не всегда.
© Стоп-кадр видео RuptlyЦветы на месте убийства Никиты Белянкина
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
© Стоп-кадр видео Ruptly
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина

Закрыть нельзя оставить

Деятельность баров и кафе регулируется множеством норм и законов, в которых предусмотрено все: от санитарно-гигиенических требований до правил пожарной безопасности.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Тверской области, заведения контролируют около десяти надзорных органов. Каждый отвечает за одно направление и может, согласно закону, устраивать плановые и внеплановые проверки.

"Конечно, никто не придет проверять бар просто так — у предпринимателей есть свои права, однако по жалобе или при угрозе жизни граждан проводится внеплановая проверка, — уточняют в прокуратуре. — Из-за грубых нарушений закона деятельность заведения могут приостановить до полного их устранения".

Роспотребнадзор интересует, в каких условиях готовят еду в кафе, есть ли у персонала санитарные книжки, соблюдаются ли правила хранения продуктов. Владельца заведения полагается предупредить о внеплановой проверке за сутки. Правда, есть оговорка — при угрозе жизни посетителей (например, поступила информация о массовом отправлении гостей кафе) никто церемониться и предупреждать не будет. В случае выявления нарушений Роспотребнадзор может временно закрыть кафе через суд.
Никита Белянкин
3 июня, 16:17
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Соседям неспокойных баров сотрудники прокуратуры рекомендуют обращаться с жалобой прямо к ним. В зависимости от характера претензий прокуратура может либо сама устроить проверку, либо привлечь к этому другие ведомства. Однако сам факт регулярных драк или даже убийств в заведении (если, конечно, это не подпольный бойцовский клуб) основанием для закрытия не считается.
Тем не менее, как поясняют в прокуратуре, полиция должна контролировать подобные проблемные точки и вести профилактическую работу с постоянными посетителями. Если бар регулярно упоминается в криминальных сводках, вопросы у контрольного органа возникнут уже не к руководству заведения, а к местным силовикам.

Кафе или магазин

"Островок" продолжает работу, но находится на особом контроле у всех инстанций. По информации сотрудников, заведение прошло уже три проверки — все успешно. Силовики теперь регулярно заглядывают сюда по ночам. На всякий случай.
© РИА Новости / Виктория ДубовскаяБар "Островок"
Бар Островок
© РИА Новости / Виктория Дубовская
Бар "Островок"
"Год назад мы беседовали с хозяином заведения, приглашали на комиссию по профилактике правонарушений, — говорит РИА Новости глава МО "Бологовский район" Геннадий Ломака. — Тогда он установил камеры, в баре разместили вторую тревожную кнопку — от Росгвардии. Но, как видите, от трагедии это все равно не уберегло".
По словам чиновника, после многочисленных встреч с полицией и администрацией, владельцы пообещали нанять охранника, а пока согласились закрывать бар с трех до пяти утра.
Кроме того, после истории с "Островком" местная администрация обратила внимание на проблему "магазинов-оборотней". С ними пытались бороться петербургские власти, однако выяснилось, что на это регионам не хватает полномочий.
© Фото : Иван ОвечкинСотрудники правоохранительных органов на месте убийства Никиты Белянкина
Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства Никиты Белянкина
© Фото : Иван Овечкин
Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства Никиты Белянкина
Дело в том, что закон позволяет на местном уровне ограничивать время торговли алкоголем в магазинах, поэтому, например, горячительные напитки в Москве можно купить до 23 часов, в Санкт-Петербурге — до 22. Но вопрос алкоголя в барах и кафе — в компетенции федеральных властей.
В ноябре прошлого года Законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект, который запрещает ночную продажу (с 23 до 11) алкоголя в барах, расположенных в жилых домах и пристройках к ним. Судьба документа пока не известна.
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