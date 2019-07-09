Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра

АФИНЫ, 9 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции осудило незаконное бурение, которое Турция ведёт в территориальных водах Кипра, и потребовало немедленно прекратить его.

В исключительной экономической зоне Кипра находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Судно "Явуз" прибыло в район накануне. Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа.

"Этот незаконный акт вызывающе противоречит международному праву, морскому праву, и его осудило международное сообщество. Он является дальнейшей эскалацией, которая подрывает стабильность и безопасность в регионе Восточного Средиземноморья", - говорится в заявлении МИД, поступившем в РИА Новости.

Афины назвали провокационным поведение Турции в отношении суверенных прав государства-члена ЕС. Оно подтверждает обоснованность решений Европейского совета от 20 июня о принятии соответствующих мер против Турции, говорится в заявлении.