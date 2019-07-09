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РИА Новости

Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра

Вчера, 23:52
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАфины
Афины
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Афины. Архивное фото
АФИНЫ, 9 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции осудило незаконное бурение, которое Турция ведёт в территориальных водах Кипра, и потребовало немедленно прекратить его.
В исключительной экономической зоне Кипра находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Судно "Явуз" прибыло в район накануне. Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа.
"Этот незаконный акт вызывающе противоречит международному праву, морскому праву, и его осудило международное сообщество. Он является дальнейшей эскалацией, которая подрывает стабильность и безопасность в регионе Восточного Средиземноморья", - говорится в заявлении МИД, поступившем в РИА Новости.
Афины назвали провокационным поведение Турции в отношении суверенных прав государства-члена ЕС. Оно подтверждает обоснованность решений Европейского совета от 20 июня о принятии соответствующих мер против Турции, говорится в заявлении.
Буровая платформа у побережья Лимасола, Кипр
14 июня, 08:00
На Кипре нашли газ. Из-за него уже разругались полмира
"Мы выражаем нашу полную солидарность с Республикой Кипр и вновь призываем Турцию немедленно прекратить свою незаконную деятельность и уважать суверенитет и суверенные права Кипра",- заявил МИД Греции.
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ЕвросоюзМИД Греции‎КипрГрецияТурцияВ мире
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