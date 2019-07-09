Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе

По данным полиции, водитель сначала сбил зеркало автобуса, который остановился для высадки пассажиров, потом сдал назад и снова врезался в зеркало автобуса. После этого он обогнул автобус и снес остановку. Представитель полиции города заявил, что пока не знает, почему это произошло, и отметил, что водитель сотрудничает со следствием.