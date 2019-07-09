Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ

Битва "экстрасенса". Новый глава Пентагона провел смотр НАТО Эспера потому и назначили за пару дней до саммита министров обороны НАТО, чтобы он взял быка за рога. Однако в Брюсселе он быстро сообразил, что перед ним не быки. Видимо, потому, что смотрели они на него, как на новые ворота. Но он нашел для них нужные слова.