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РИА Новости

Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ

Вчера, 23:45
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CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerialПентагон
Пентагон
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Пентагон временно возглавит министр ВМС США Ричард Спенсер, поскольку нынешний исполняющий обязанности министра обороны Марка Эспера не может возглавлять ведомство даже с приставкой врио, когда сенат начнет рассматривать его кандидатуру, сообщает во вторник издание Military Times со ссылкой на представителя Пентагона.
Президент США Дональд Трамп 21 июня официально заявил о намерении выдвинуть Эспера. Само выдвижение и слушания в сенате, по словам представителя Пентагона, ожидаются в ближайшее время.
Министр армии США Марк Эспер
28 июня, 17:20
Битва "экстрасенса". Новый глава Пентагона провел смотр НАТОЭспера потому и назначили за пару дней до саммита министров обороны НАТО, чтобы он взял быка за рога. Однако в Брюсселе он быстро сообразил, что перед ним не быки. Видимо, потому, что смотрели они на него, как на новые ворота. Но он нашел для них нужные слова.
"Последние две недели мы проводили время с министром Спенсером, чтобы подготовить его", - цитирует издание представителя Пентагона.
На время процедуры утверждения Эспер вернется на позицию министра сухопутных войск США. До того он был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената США и возглавлял консервативный экспертный центр Heritage Foundation.
До Эспера и. о. министра обороны был Патрик Шанахан, который решил покинуть ведомство на фоне сообщений о неприятностях в семье. Шанахан стал исполнять обязанности главы Пентагона 1 января в связи с отставкой министра Джеймса Мэттиса, которого Трамп сместил с должности из-за разногласий в вопросе вывода войск из Сирии.
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