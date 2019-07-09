В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.

По информации издания, начальник пожарной службы города заявил, что в результате утечки из отеля Super 8 Motel были эвакуированы 52 постояльца и персонал, 46 человек были доставлены в больницы, 15 из них в критическом состоянии.