В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
По информации издания, начальник пожарной службы города заявил, что в результате утечки из отеля Super 8 Motel были эвакуированы 52 постояльца и персонал, 46 человек были доставлены в больницы, 15 из них в критическом состоянии.
Компания Manitoba Hydro, предоставляющая услуги по подключению газа, сообщила в Twitter, что поступление газа в отель отключено, начался процесс вентилирования.
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