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РИА Новости

На Украине может не остаться предпринимателей, считает Бойко

Вчера, 23:15
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Юрий Бойко. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что действия властей Украины могут привести к тому, что в стране не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать.
"Власть довела людей до того, что на Украине скоро не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать… Предпринимателей задавили налогами, программы по поддержке малого и среднего бизнеса не работают, ПТУ закрыли, все сложнее найти специалистов рабочих профессий, инвестиции не идут, режим обоюдных санкций привел к удорожанию сырья и резкому сокращению рынков сбыта", - написал Бойко во вторник в Facebook.
Он подчеркнул, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" идет в парламент, чтобы изменить эту ситуацию, добиться мира, улучшить жизнь людей, возродить экономику. "Только прекратив конфликт (в Донбассе – ред.), мы сможем направить деньги на повышение зарплат и пенсий, на поддержку развития отечественной экономики. Тогда мы прекратим жить в долг", - заключил депутат.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
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