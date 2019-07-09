На Украине может не остаться предпринимателей, считает Бойко

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что действия властей Украины могут привести к тому, что в стране не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать.

"Власть довела людей до того, что на Украине скоро не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать… Предпринимателей задавили налогами, программы по поддержке малого и среднего бизнеса не работают, ПТУ закрыли, все сложнее найти специалистов рабочих профессий, инвестиции не идут, режим обоюдных санкций привел к удорожанию сырья и резкому сокращению рынков сбыта", - написал Бойко во вторник в Facebook

Он подчеркнул, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" идет в парламент, чтобы изменить эту ситуацию, добиться мира, улучшить жизнь людей, возродить экономику. "Только прекратив конфликт (в Донбассе – ред.), мы сможем направить деньги на повышение зарплат и пенсий, на поддержку развития отечественной экономики. Тогда мы прекратим жить в долг", - заключил депутат.