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РИА Новости

В московском метро девушка упала на рельсы

Вчера, 23:11
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИнформационное табло со схемой линий Московского метрополитена
Информационное табло со схемой линий Московского метрополитена
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Информационное табло со схемой линий Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Пассажирка столичного метро на станции "Тверская" Замоскворецкой линии упала с платформы под прибывающий электропоезд, потянувшись за выпавшим телефоном, сообщил во вторник журналистам руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что девушка осталась жива после падения на рельсы на станции "Тверская" московского метро, ее состояние уточняется.
"Около 21.35 на станции "Тверская" Замоскворецкой линии московского метрополитена уроженка Саранска 1991 года рождения уронила телефон на пути. Потянувшись за смартфоном, девушка потеряла равновесие и упала на пути перед прибывающим электропоездом", - сказал Мышляев.
Он добавил, что, заметив эту ситуацию, машинист экстренно затормозил, но, тем не менее, поезд по инерции наехал на пассажира.
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"В 21.36 было снято напряжение с жесткого пути для извлечения пассажирки с путей. В 21.50 девушку пострадавшую подняли на платформу, в 21.53 было вновь подано напряжение на путь и восстановлено движение электропоездов", - сказал Мышляев.
Он добавил, что дежурившие на платформе полицейские оперативно вызвали медиков, поставили девушке предварительный диагноз: сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, множественные ссадины и ушибы тела. Для оказания более квалифицированной медпомощи пострадавшая была направлена в НИИ имени Склифосовского.
"Все службы метрополитена сработали оперативно, данный инцидент не повлиял на работу Замоскворецкой линии. По словам свидетелей и очевидцев произошедшего, падение произошло по собственной неосторожности пассажира. Информация об инциденте была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене", - сказал Мышляев.
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