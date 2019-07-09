В московском метро девушка упала на рельсы

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Пассажирка столичного метро на станции "Тверская" Замоскворецкой линии упала с платформы под прибывающий электропоезд, потянувшись за выпавшим телефоном, сообщил во вторник журналистам руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что девушка осталась жива после падения на рельсы на станции "Тверская" московского метро, ее состояние уточняется.

"Около 21.35 на станции "Тверская" Замоскворецкой линии московского метрополитена уроженка Саранска 1991 года рождения уронила телефон на пути. Потянувшись за смартфоном, девушка потеряла равновесие и упала на пути перед прибывающим электропоездом", - сказал Мышляев.

Он добавил, что, заметив эту ситуацию, машинист экстренно затормозил, но, тем не менее, поезд по инерции наехал на пассажира.

"В 21.36 было снято напряжение с жесткого пути для извлечения пассажирки с путей. В 21.50 девушку пострадавшую подняли на платформу, в 21.53 было вновь подано напряжение на путь и восстановлено движение электропоездов", - сказал Мышляев.

Он добавил, что дежурившие на платформе полицейские оперативно вызвали медиков, поставили девушке предварительный диагноз: сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, множественные ссадины и ушибы тела. Для оказания более квалифицированной медпомощи пострадавшая была направлена в НИИ имени Склифосовского.