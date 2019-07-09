Нижегородские социальные такси оснастят инновационными подъемниками "Силач"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Инновационные инвалидные подъёмники "Силач", образец которого представлен на международном промышленном форуме "Иннопром-2019" в Екатеринбурге, будут устанавливать в социальных такси в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Инвалидные подъёмники "Силач" - единственная подобная отечественная разработка. По характеристикам он не уступает зарубежным аналогам и при этом на 95% состоит из отечественных комплектующих, что позволит обеспечить его бесперебойную эксплуатацию. Подъемники будут устанавливать в социальных такси в Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что поддержка "прорывных" разработок - важная задача, на которую профильным министерствам "стоит обратить пристальное внимание". По его словам, важно, чтобы инновации не "оставались лежать на полках в виде проектов, а становились частью реальной жизни нижегородцев".

"История подъемника "Силач" - один из успешных примеров. Ими оборудованы 10 микроавтобусов ГАЗель, которые уже сегодня подвозят жителей из отдаленных населенных пунктов региона к центральным районным больницам и мобильным лечебно-диагностическим лабораториям "Поезда здоровья". Эта работа осуществляется в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". Пока подобных примеров доведения инноваций от идеи до стадии серийного производства в Нижегородской области не так много, как хотелось бы. Я прошу региональные ведомства обратить на эту работу особое внимание", - заявил Никитин, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что компания-разработчик ООО "Силач-лифт" также создала опытный образец подъемника для нужд ГУФСИН, где подобная техника нужна для перевозки заключённых.

Нижегородская область представила на "Иннопроме-2019" более 30 инновационных импортозамещающих разработок. Среди них — производство порошковой металлургии, система управления полным жизненным циклом предприятия "Цифровое предприятие", не имеющая аналогов в мире разработка для реабилитации после мышечных травм "кибертренер", нейроробот и другие.