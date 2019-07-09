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РИА Новости
Нижегородская область

Нижегородские социальные такси оснастят инновационными подъемниками "Силач"

Вчера, 23:05
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Инновационные инвалидные подъёмники "Силач", образец которого представлен на международном промышленном форуме "Иннопром-2019" в Екатеринбурге, будут устанавливать в социальных такси в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Инвалидные подъёмники "Силач" - единственная подобная отечественная разработка. По характеристикам он не уступает зарубежным аналогам и при этом на 95% состоит из отечественных комплектующих, что позволит обеспечить его бесперебойную эксплуатацию. Подъемники будут устанавливать в социальных такси в Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что поддержка "прорывных" разработок - важная задача, на которую профильным министерствам "стоит обратить пристальное внимание". По его словам, важно, чтобы инновации не "оставались лежать на полках в виде проектов, а становились частью реальной жизни нижегородцев".
"История подъемника "Силач" - один из успешных примеров. Ими оборудованы 10 микроавтобусов ГАЗель, которые уже сегодня подвозят жителей из отдаленных населенных пунктов региона к центральным районным больницам и мобильным лечебно-диагностическим лабораториям "Поезда здоровья". Эта работа осуществляется в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". Пока подобных примеров доведения инноваций от идеи до стадии серийного производства в Нижегородской области не так много, как хотелось бы. Я прошу региональные ведомства обратить на эту работу особое внимание", - заявил Никитин, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
2 июля, 21:55
В Нижегородской области на нацпроекты в этом году направят 32 млрд рублей
Отмечается, что компания-разработчик ООО "Силач-лифт" также создала опытный образец подъемника для нужд ГУФСИН, где подобная техника нужна для перевозки заключённых.
Нижегородская область представила на "Иннопроме-2019" более 30 инновационных импортозамещающих разработок. Среди них — производство порошковой металлургии, система управления полным жизненным циклом предприятия "Цифровое предприятие", не имеющая аналогов в мире разработка для реабилитации после мышечных травм "кибертренер", нейроробот и другие.
Международная промышленная выставка "Иннопром" – главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная Минпромторгом в Екатеринбурге. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. В 2019 году "Иннопром" проходит с 8 по 11 июля. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером выставки.
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