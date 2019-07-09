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РИА Новости

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Вчера, 22:57
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
"Вы знаете, Обама уже не президент, но, тем не менее, есть определенные вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены. Я бы на этом ограничился и не стал бы в детали вдаваться", - сказал он в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), который был показан на фестивале в итальянской Таормине.
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Вчера, 18:32
Путин назвал русских и украинцев одной нацией
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Оливер СтоунБарак ОбамаВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А обманутый российский народ напоминает Путину о невыполненных и многократно озвученных обещаниях не поднимать пенсионный возраст!
10 июля, 00:13
Leonid
21000012
Изображает наивно пострадавшего. Это тебе не народ дурить.
10 июля, 00:04
mmolgor32
12300017
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