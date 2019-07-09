Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

"Вы знаете, Обама уже не президент, но, тем не менее, есть определенные вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены. Я бы на этом ограничился и не стал бы в детали вдаваться", - сказал он в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), который был показан на фестивале в итальянской Таормине.