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РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на вино

Вчера, 22:56
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВино из таежного и садового сырья в Приморском крае
Вино из таежного и садового сырья в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает акцизы на вино с 2020 года и устанавливает налоговые ставки на подакцизные товары на 2022 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Ожидается, что предложенные меры принесут в бюджет около 22 миллиардов рублей в год.
Документ относит к подакцизным товарам виноматериалы и виноград, используемый для производства вина, в том числе игристого (шампанского) и спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла.
Для виноматериалов ставка акциза на 2020 год составит 31 рубль за литр, а в последующие два года будет расти на рубль. Для винограда размер сбора в следующем году достигнет 30 рублей за тонну. В 2021-м и 2022-м ставка акциза также будет увеличиваться на рубль. При этом производители получат право на налоговые вычеты при условии надлежащего использования подакцизного сырья.
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Законопроект предлагает уравнять ставки акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, а также алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше девяти процентов. На 2020 год они составят 544 рубля за литр, на 2021 год — 566 рублей, на 2022 год — 589 рублей, а на денатурированный спирт — 111, 115 и 120 рублей соответственно.
Ставка акциза на винные газированные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, устанавливается на уровне ставки акциза на игристые вина (шампанские): 40 рублей за литр — на 2020 год, 41 рубль — на 2021-й, 43 рубля — на 2022 год.
Для негазированных винных напитков и других вин, в том числе фруктовых, ставка на 2020 год составит 31 рубль, на 2021 год — 32 рубля, на 2022-й — 33 рубля. Таким образом, с 2020 года ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубля за литр, на игристые — с 36 до 40 рублей, при этом уравняются ставки акцизов на вина, производимые в России и ввозимые в страну.
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На 2022 год для алкогольной продукции крепостью не более девяти процентов ставка акциза устанавливается в размере 471 рубля за литр, сидра, пуаре и медовухи — 24 рубля, пива крепостью свыше 0,5% до 8,6% — 24 рубля, свыше 8,6% — 45 рублей.
Акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак составит 3431 рубль за килограмм, на табак (табачные изделия), потребляемый путем нагревания, — 6534 рубля, на электронные системы доставки никотина — 54 рубля за штуку, а на жидкости для них — 15 рублей за один миллилитр.
Акциз на сигары составит 233 рубля за штуку, сигариллы (сигариты), биди, кретек — 3304 рубля за тысячу штук, сигареты и папиросы — 2127 рублей за тысячу штук + 15% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2889 рублей за тысячу штук.
Для автомобилей с мощностью двигателя от 90 до 150 лошадиных сил акциз на 2022 год составит 53 рубля за лошадиную силу, свыше 150 лошадиных сил — от 511 рублей до 1523 рублей в зависимости от мощности, для мотоциклов мощностью свыше 150 лошадиных сил — 511 рублей.
Акциз на бензин пятого класса устанавливается в размере 13 793 рубля за тонну, более низкого класса — 14 169 рублей, на дизтопливо — 9556 рублей, моторное масло — 6075 рублей, средние дистилляты — 10 313 рублей. Акциз на авиакеросин сохраняется на уровне 2800 рублей.
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