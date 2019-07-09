Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на вино

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает акцизы на вино с 2020 года и устанавливает налоговые ставки на подакцизные товары на 2022 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Ожидается, что предложенные меры принесут в бюджет около 22 миллиардов рублей в год.

Документ относит к подакцизным товарам виноматериалы и виноград, используемый для производства вина, в том числе игристого (шампанского) и спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла.

Для виноматериалов ставка акциза на 2020 год составит 31 рубль за литр, а в последующие два года будет расти на рубль. Для винограда размер сбора в следующем году достигнет 30 рублей за тонну. В 2021-м и 2022-м ставка акциза также будет увеличиваться на рубль. При этом производители получат право на налоговые вычеты при условии надлежащего использования подакцизного сырья.

Законопроект предлагает уравнять ставки акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, а также алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше девяти процентов. На 2020 год они составят 544 рубля за литр, на 2021 год — 566 рублей, на 2022 год — 589 рублей, а на денатурированный спирт — 111, 115 и 120 рублей соответственно.

Ставка акциза на винные газированные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, устанавливается на уровне ставки акциза на игристые вина (шампанские): 40 рублей за литр — на 2020 год, 41 рубль — на 2021-й, 43 рубля — на 2022 год.

Для негазированных винных напитков и других вин, в том числе фруктовых, ставка на 2020 год составит 31 рубль, на 2021 год — 32 рубля, на 2022-й — 33 рубля. Таким образом, с 2020 года ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубля за литр, на игристые — с 36 до 40 рублей, при этом уравняются ставки акцизов на вина, производимые в России и ввозимые в страну.

На 2022 год для алкогольной продукции крепостью не более девяти процентов ставка акциза устанавливается в размере 471 рубля за литр, сидра, пуаре и медовухи — 24 рубля, пива крепостью свыше 0,5% до 8,6% — 24 рубля, свыше 8,6% — 45 рублей.

Акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак составит 3431 рубль за килограмм, на табак (табачные изделия), потребляемый путем нагревания, — 6534 рубля, на электронные системы доставки никотина — 54 рубля за штуку, а на жидкости для них — 15 рублей за один миллилитр.

Акциз на сигары составит 233 рубля за штуку, сигариллы (сигариты), биди, кретек — 3304 рубля за тысячу штук, сигареты и папиросы — 2127 рублей за тысячу штук + 15% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2889 рублей за тысячу штук.

Для автомобилей с мощностью двигателя от 90 до 150 лошадиных сил акциз на 2022 год составит 53 рубля за лошадиную силу, свыше 150 лошадиных сил — от 511 рублей до 1523 рублей в зависимости от мощности, для мотоциклов мощностью свыше 150 лошадиных сил — 511 рублей.