Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента

КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.

Ранее Зеленский во время выступления в Краматорске Донецкой области перешел на русский язык, чтобы продемонстрировать, что никто не мешает на нем говорить в Донбассе.

"Пока на Украине президент, премьер, будут общаться на русском языке, они будут предметом заботы РФ. Язык - это фактор национальной безопасности", - заявил Порошенко в эфире телеканал " Прямой ".

При этом Порошенко подчеркнул, что любой гражданин на Украине может разговаривать на любом языке. "Закон (о госязыке - ред.) - это не про русский, не про польский, венгерский, это о защите нашего языка. Президент, премьер, правительство, любое местное руководство должно общаться на украинском", - добавил Порошенко.

В последние годы на Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. В апреле Рада приняла закон о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

При этом в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

Россия запросила представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и структуры Совета Европы об оценке этого закона. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС - "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".