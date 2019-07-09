Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента

КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
Ранее Зеленский во время выступления в Краматорске Донецкой области перешел на русский язык, чтобы продемонстрировать, что никто не мешает на нем говорить в Донбассе.
"Пока на Украине президент, премьер, будут общаться на русском языке, они будут предметом заботы РФ. Язык - это фактор национальной безопасности", - заявил Порошенко в эфире телеканал "Прямой".
При этом Порошенко подчеркнул, что любой гражданин на Украине может разговаривать на любом языке. "Закон (о госязыке - ред.) - это не про русский, не про польский, венгерский, это о защите нашего языка. Президент, премьер, правительство, любое местное руководство должно общаться на украинском", - добавил Порошенко.
В последние годы на Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. В апреле Рада приняла закон о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
При этом в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.
Россия запросила представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и структуры Совета Европы об оценке этого закона. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС - "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
8 апреля, 02:56Фарион назвала русскоязычных украинцев "рабами"