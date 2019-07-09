Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

По его словам, женщина шокирована реакцией публики на выходку сына.

"Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери", – рассказал Гвритишвили.

Он добавил, что не воспринимает Габунию как журналиста.

Ранее ведущий авторской программы "P.S." на телеканале "Рустави 2" Георгий Габуния начал эфир с нецензурной брани в адрес Путина. Поступок ведущего вызвал возмущение у зрителей. Сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить его и гендиректора канала Нику Гварамию. Руководство "Рустави 2" назвало инцидент неприемлемым и отстранило журналиста от работы на два месяца. Увольнять его не стали.