Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
По его словам, женщина шокирована реакцией публики на выходку сына.
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"Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери", – рассказал Гвритишвили.
Он добавил, что не воспринимает Габунию как журналиста.
Ранее ведущий авторской программы "P.S." на телеканале "Рустави 2" Георгий Габуния начал эфир с нецензурной брани в адрес Путина. Поступок ведущего вызвал возмущение у зрителей. Сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить его и гендиректора канала Нику Гварамию. Руководство "Рустави 2" назвало инцидент неприемлемым и отстранило журналиста от работы на два месяца. Увольнять его не стали.
Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Путин такую инициативу не поддержал "из-за уважения к грузинскому народу". После высказывания президента в нижней палате парламента заявили, что пока не планируют отзывать заявление об ограничительных мерах. В свою очередь в правительстве сказали, что уже ознакомились с документом, но учтут мнение Путина.