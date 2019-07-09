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РИА Новости

Пожар на крыше здания правительства Ульяновской области потушили

Вчера, 22:21
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные во вторник ликвидировали возгорание кровли здания правительства Ульяновской области, никто не пострадал, сообщила РИА Новости представитель областного главка МЧС Елена Сихарулидзе.
Ранее пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук сообщил, что кровля здания правительства Ульяновской области загорелась во вторник вечером, предварительно, при проведении ремонтных работ, возгорание локализовано на площади 20 квадратных метров. По его словам, сотрудники охраны и технический персонал эвакуированы из здания, никто не пострадал.
"В 21.14 мск (объявлена) полная ликвидация. Причина возгорания уточняется, два человека вышли из здания самостоятельно, пострадавших, погибших нет", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что пожар был в чердачном помещении здания правительства по адресу: площадь Соборная, 1.
Пожар в Ростове-на-Дону в Музыкальном театре. 9 июля 2019
Вчера, 17:22
В Ростове-на-Дону загорелась крыша Музыкального театра
100201
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