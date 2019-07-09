Пожар на крыше здания правительства Ульяновской области потушили

САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные во вторник ликвидировали возгорание кровли здания правительства Ульяновской области, никто не пострадал, сообщила РИА Новости представитель областного главка МЧС Елена Сихарулидзе.

Ранее пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук сообщил, что кровля здания правительства Ульяновской области загорелась во вторник вечером, предварительно, при проведении ремонтных работ, возгорание локализовано на площади 20 квадратных метров. По его словам, сотрудники охраны и технический персонал эвакуированы из здания, никто не пострадал.

В 22.00 загорелась крыша Дома правительства. В 22.30 пожар был локализован и потушен pic.twitter.com/uIcjinYNoh — Вести-Ульяновск (@gtrk_volga) 9 июля 2019 г.

"В 21.14 мск (объявлена) полная ликвидация. Причина возгорания уточняется, два человека вышли из здания самостоятельно, пострадавших, погибших нет", - сказала собеседница агентства.