Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T22:18Z
https://ria.ru/20190709/1556366103.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155520/55/1555205589_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b24dea8eed53454d92a81f5502f9ac01.jpg
РИА Новости

Бумажные трудовые книжки вернут работникам в 2021 году

Вчера, 22:18
5182
© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка
© Depositphotos / V.Anisimov
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости/Прайм. Граждане при переходе РФ на электронные трудовые книжки смогут сохранить ее бумажный вариант, но все данные будут храниться в электронном реестре, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Ранее в июле премьер-министр РФ говорил, что новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, а в течение 2020 года работодатели будут готовиться к изменениям, которые предполагаются при переходе от бумажной к электронной трудовой книжке. При этом он отметил, что переход на электронные трудовые книжки должен быть плавным, он коснется около 60 миллионов работников.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Вчера, 20:01
Акимов рассказал, когда в России планируют ввести электронные паспорта
"С 2021 года работник, если он захочет, сможет оставить себе бумажную трудовую книжку, но по умолчанию их заменят реестровые записи в системе государственного социального страхования и мы, наверно, о ней (бумажной трудовой книжке – ред.) начнем потихоньку забывать", - сказал Акимов в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Он заверил, что электронная трудовая книжка будет безопасной и удобной. "Каждый, кто когда-нибудь сталкивался с утратой этого важнейшего документа, обеспечивающего социальное благополучие в преклонные годы, то есть подтверждение трудового стажа, знает, насколько это безнадежный процесс – восстановить всю свою трудовую историю, данные", - пояснил вице-премьер.
"Важно еще и то, что только эта процедура (восстановление утраченной трудовой книжки – ред.) стоит экономике более 50 миллиардов рублей в год – почти миллиард долларов. На эти деньги можно было в очень многих региональных столицах дороги привести в идеальный порядок или построить десятки школ", - добавил он.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
11 июня, 13:43
Голикова рассказала о законопроекте об электронных трудовых книжках
7221225
Обсудить 2
Максим АкимовРоссияОбщество
Рекомендуем
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Президент РФ Владимир Путин
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
Boeing 737, летевший в Берлин, приземлился во "Внуково" из-за неисправности
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния