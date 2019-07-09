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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли шесть населенных пунктов в двух сирийских провинциях

Вчера, 22:03
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Незаконные вооруженный формирования за сутки обстреляли шесть населенных пунктов в сирийских провинциях Хама и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов: Хуайджет-Эс-Сейль, Джалама, Эль-Хуаш, Калъат-Эль-Мудик провинции Хама, а также населенных пунктов Бейд-Джнауро и Эль-Арейм провинции Латакия", - сказал он.
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