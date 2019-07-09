Сергей Иванов считает, что Россия опоздала с "мусорной реформой" на 40 лет

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия опоздала на 40 лет с реформой в сфере обращения с коммунальными отходами, считает спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Опоздали лет на 40 с преобразованиями в сфере твердых коммунальных отходов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что первые результаты реформы будут видны после строительства 200 мусороперерабатывающих комплексов, предусмотренных нацпроектом "Экология".