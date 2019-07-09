Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T21:47Z
https://ria.ru/20190709/1556365734.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155620/17/1556201782_0:259:3076:1989_1036x0_80_0_0_6f1a452f4254e3704b683ae3738afc88.jpg
РИА Новости

Акимов исключил появление в России дорог без лимита скорости

Вчера, 22:12
261
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтроительство трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург в Московской области
Строительство трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург в Московской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Строительство трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Власти не планируют вводить в России дороги без ограничения скорости, как в Германии, но увеличение скоростного лимита возможно на дорогах высокой категории, сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва" вице-премьер Максим Акимов.
"Нет, (безлимита, как в Германии - ред.) не будет. У нас нет таких планов", - сказал Акимов, отвечая на соответствующий вопрос ведущего радиостанции.
"Мы полагаем, что у нас есть все возможности на трассах, которые являются дорогами высокой категории, увеличить скоростной лимит, там нет для этого просто ограничений никаких и это не влечет никаких опасностей, у нас существует информационная система о местах концентрации ДТП и это точно не эти трассы", - добавил Акимов.
При этом он подчеркнул, что ограничение скорости все равно будет.
Участок трассы М-4 Дон
14 июня, 06:34
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 километров в час
520115
Обсудить 1
Максим АкимовРоссияОбщество
Рекомендуем
Суд оштрафовал на 300 тысяч рублей пензенский фонд из реестра иноагентов
РИА
Новости
Дорожная камера нового типа Стрит Фалькон, установленная на Новом Арбате Москвы
Акимов назвал места установки камер видеонаблюдения на дорогах
Президент РФ Владимир Путин
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Синод РПЦ провел кадровые перестановки
Лента
новостей
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Сергей Иванов считает, что Россия опоздала с "мусорной реформой" на 40 лет
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Грузинское вино Киндзмараули на полках магазина
Эксперты оценили возможность замены вина из Грузии российской продукцией
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot
У США нет защиты от межконтинентальных ракет, считает американский эксперт
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Сергей Иванов выступил против запрета пластиковых пакетов
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пляж одного из курортов Антальи
Турция ожидает около 250 тысяч полицейских из России
Акция против телеканала Рустави-2 в Тбилиси
Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции
Комитет защиты журналистов обеспокоен отказом в аккредитации RT и Sputnik
Трудовая книжка
Бумажные трудовые книжки вернут работникам в 2021 году
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния