Акимов исключил появление в России дорог без лимита скорости

"Нет, (безлимита, как в Германии - ред.) не будет. У нас нет таких планов", - сказал Акимов, отвечая на соответствующий вопрос ведущего радиостанции.

"Мы полагаем, что у нас есть все возможности на трассах, которые являются дорогами высокой категории, увеличить скоростной лимит, там нет для этого просто ограничений никаких и это не влечет никаких опасностей, у нас существует информационная система о местах концентрации ДТП и это точно не эти трассы", - добавил Акимов.