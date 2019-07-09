В РПЦ озабочены положением дел православной церкви в Черногории

ВАЛААМ (Карелия), 9 июл – РИА Новости. Синод Русской православной церкви во вторник принял заявление о ситуации в Черногории, где власти страны поддерживают идею восстановления так называемой "Черногорской автокефальной церкви".
"С озабоченностью воспринимая последние инициативы черногорских властей, мы призываем их прекратить дискриминацию и подрыв единства Сербской православной церкви, возвышаем голос в ее защиту, видя в духовной традиции, восходящей к святому Савве, многовековой исторический фундамент, на котором созидались черногорская православная культура и государственность", - говорится в заявлении Священного синода, который в этом году впервые прошел на Валааме.
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Особую тревогу у РПЦ вызывает "опубликованный правительством Черногории в мае 2019 года проект закона о свободе религии и верований и правовом положении религиозных организаций, содержащий ряд дискриминационных мер, среди которых — изъятие в собственность государства части имущества Сербского патриархата, включая здания храмов и монастырей".
"Архиерейский собор Сербской православной церкви характеризует законопроект как "антиевропейский и антицивилизационный", направленный на дискриминацию епархий Сербского патриархата на территории Черногории и представляющий собой "прямое вмешательство во внутренние дела Церкви", - подчеркивается в документе.