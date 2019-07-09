Синод РПЦ провел кадровые перестановки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре

ВАЛААМ (Карелия), 9 июл – РИА Новости. Священный cинод Русской православной церкви во вторник сменил первого викария патриарха Московского и всея Руси, ректора Петербургской духовной академии, Сретенской духовной семинарии и руководителя Синодального отдела по делам молодежи, сообщил Московский патриархат.

Первый викарий патриарха Московского и всея Руси, митрополит Истринский Арсений покинет пост и станет главой Липецкой митрополии. Ранее Синод с благодарностью "за многолетнее архипастырское окормление Липецкой епархии" удовлетворил прошение о "почислении на покой" митрополита Липецкого и Задонского Никона в связи с достижением им 75-летнего возраста.

"Для всей полноты Русской церкви, для жителей Москвы, особым решением Синода стало то, что первый викарий патриарха Московского и всея Руси назначен управляющим Липецкой митрополии. Бывший митрополит Истринский, ныне Липецкий Арсений - опытнейший архиерей нашей Церкви, которого очень любит московское духовенство и знает на протяжении уже 30 лет. Он неизменно хранил горячую любовь к церковной жизни и к московскому духовенству, которое очень благодарно ему за многолетние труды", - заявил журналистам руководитель патриаршей пресс-службы священник Александр Волков после заседания Священного синода.

Также во вторник Синод освободил протоиерея Кирилла Сладкова от должности председателя Синодального отдела по делам молодежи и выразил благодарность за труды. Председателем отдела стал бывший епископ Петергофский Серафим, викарий Санкт-Петербургской епархии. Ранее он занимал должность ректора Санкт-Петербургской духовной академии (СПбДА).

Ректором СПбДА и епископом Петергофским назначили иеромонаха Силуана (Никитина), который ранее исполнял обязанности ректора Сретенской духовной семинарии. В свою очередь временно исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии назначен архиепископ Верейский Амвросий, который одновременно останется ректором Московской духовной академии.