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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Синод РПЦ провел кадровые перестановки

Вчера, 21:34
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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ВАЛААМ (Карелия), 9 июл – РИА Новости. Священный cинод Русской православной церкви во вторник сменил первого викария патриарха Московского и всея Руси, ректора Петербургской духовной академии, Сретенской духовной семинарии и руководителя Синодального отдела по делам молодежи, сообщил Московский патриархат.
Первый викарий патриарха Московского и всея Руси, митрополит Истринский Арсений покинет пост и станет главой Липецкой митрополии. Ранее Синод с благодарностью "за многолетнее архипастырское окормление Липецкой епархии" удовлетворил прошение о "почислении на покой" митрополита Липецкого и Задонского Никона в связи с достижением им 75-летнего возраста.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Вчера, 11:56
Патриарх Кирилл открыл первое заседание Синода на Валааме
"Для всей полноты Русской церкви, для жителей Москвы, особым решением Синода стало то, что первый викарий патриарха Московского и всея Руси назначен управляющим Липецкой митрополии. Бывший митрополит Истринский, ныне Липецкий Арсений - опытнейший архиерей нашей Церкви, которого очень любит московское духовенство и знает на протяжении уже 30 лет. Он неизменно хранил горячую любовь к церковной жизни и к московскому духовенству, которое очень благодарно ему за многолетние труды", - заявил журналистам руководитель патриаршей пресс-службы священник Александр Волков после заседания Священного синода.
Также во вторник Синод освободил протоиерея Кирилла Сладкова от должности председателя Синодального отдела по делам молодежи и выразил благодарность за труды. Председателем отдела стал бывший епископ Петергофский Серафим, викарий Санкт-Петербургской епархии. Ранее он занимал должность ректора Санкт-Петербургской духовной академии (СПбДА).
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16 июня, 14:31
Патриарх Кирилл объяснил, почему Церковь никогда не ошибается
Ректором СПбДА и епископом Петергофским назначили иеромонаха Силуана (Никитина), который ранее исполнял обязанности ректора Сретенской духовной семинарии. В свою очередь временно исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии назначен архиепископ Верейский Амвросий, который одновременно останется ректором Московской духовной академии.
Священный синод - орган управления РПЦ в период между Архиерейскими соборами, которые созываются не реже, чем раз в четыре года. Синод состоит из председателя — патриарха, девяти постоянных и пяти временных членов — епархиальных архиереев. Периодически Священный синод проводит выездные заседания. В этом году он впервые прошел на Валааме.
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВалаамРоссия
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