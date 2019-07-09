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РИА Новости

В США медведь сел в машину и разбился

Вчера, 21:34
14340
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В американском городе Боулдер медведь "угнал" машину и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.
Животное залезло в незапертый автомобиль, но неожиданно за ним захлопнулась дверь. В попытках выбраться медведь перевел передачу на нейтральную. Автомобиль проехал по склону холма и врезался в дерево. После столкновения хищнику удалось выбраться из салона.
В результате ДТП машина сильно пострадала. Медведь скрылся.
Пресс-служба полиции призвала местных жителей не оставлять транспортные средства незапертыми.
2021476112
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США
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