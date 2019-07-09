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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ сомневаются в жизнеспособности раскольнического проекта в Черногории

Вчера, 21:17
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© РИА Новости / Владислав ПетровичЦерковь Святого Николы в Улцине
Церковь Святого Николы в Улцине
© РИА Новости / Владислав Петрович
ВАЛААМ (Карелия), 9 июл – РИА Новости. В Русской церкви видят сходство между ситуацией с православием на Украине и в Черногории и сомневаются в жизнеспособности раскольнических проектов в этих странах, заявил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков во вторник после заседания Священного синода РПЦ.
Священный синод - орган управления РПЦ в период между Архиерейскими соборами, которые созываются не реже, чем раз в четыре года. Синод состоит из председателя — патриарха, девяти постоянных и пяти временных членов — епархиальных архиереев. Периодически Священный синод проводит выездные заседания. В этом году он впервые прошел на Валааме.
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"Власти этой страны (Черногории – ред.) не оставляют попыток устроить свою, подконтрольную, как бы "этническую" православную церковь. В свете происходящего на Украине эта ситуация приобретает особое значение. Хотел бы подчеркнуть, что поддержка со стороны Русской церкви братской Сербской церкви – это свидетельство защиты всего мирового канонического православия от посягательств политиков на использование Церкви в своих целях. Как мы видим, это посягательство происходит не только на Украине, но и в Черногории", - сказал он.
Глава патриаршей пресс-службы выразил сомнение в жизнеспособности "раскольнических" проектов.
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"На Украине, в Черногории и других местах, где существуют очаги церковно-канонической напряженности, местные власти всегда опираются на раскольников. Политики ставят на неканонические структуры. Это изначально делает нежизнеспособными подобные проекты в любой части света", - отметил он.
Волков добавил, что Священный синод РПЦ в своем заявлении выразил озабоченность деятельностью властей Черногории, которая направлена на подрыв единства Сербской православной церкви, и выразил братскую поддержку Сербской церкви, "особенно тем ее чадам, которые проживают, совершают служение в пределах Черногории и сохраняют, несмотря на непростые условия, верность каноническому православию".
Состоявшийся 9-18 мая Архиерейский собор Сербской православной церкви констатировал, что в современной Черногории имеют место "попытки насильственного изъятия святынь в пользу канонически и реально не существующей "Черногорской православной церкви", а также звучат угрозы разрушения отдельных мест молитвенного поклонения".
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Религия и мировоззрениеАлександр ВолковНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЧерногорияВ мире
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